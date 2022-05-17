竊盜通緝送基隆看守所猝死 家屬控：送藥打胰島素被拒

李姓40多歲男子因竊盜通緝14日被警方查獲，解送基隆地檢署歸案後送進基隆看守所，昨天身體不適送醫不治。李男快篩和PCR均陰性，和新冠肺炎應無關連，有糖尿病史，家屬指控14日要送藥與施打胰島素被拒，質疑所方延誤病情，基隆看守所表示，配合檢警對死因調查。

警方調查，李姓男子去年9月涉嫌行竊基隆地方法院依毀壞窗戶竊盜罪判有期徒刑3月，得易科罰金。李男因未繳納罰金，也未依規定時間報到，基隆地檢署發布通緝在案。

家屬今天指出，李男在6個月前，因為血糖過低全身發抖，必須趕緊進食一點甜食，所以在案發地隨手拿了一瓶鄰居置放於工寮內的飲料喝了一口。事後對方報警，地檢署開庭，由於居住地與戶籍地不同，只有在居住地收過一次開庭通知，後來完全沒在收到。

家屬說，14日下午家屬到基隆看守所要送藥，並表明他患有重大疾病，並領有殘障手冊，若沒每日吃醫生配的藥，與施打胰島素，隨時會沒命，遭到看守所值班人員驅趕，看守所值班人員並表明，在看守所有護士，有醫生，自己帶來的東西我們不會收，裡面有護士，有醫生，很安全。家屬指控矯正單位有很大的行政疏失，非常烏龍。