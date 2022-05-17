出門買午餐卻出車禍 機車騎士腿傷無奈癱坐馬路待援

苗栗縣後龍鎮一名林姓中年男子，今天上午11點多騎機車出門，沿台1線往南準備到水牛城餐廳買午餐，結果快到目的地時，突然與右側路肩1輛轎車發生碰撞，林男當場摔飛，全身多處擦挫傷疼痛難當，右膝傷口持續流血無力起身，林男無奈說，「真的很倒楣！」只能癱坐在馬路上等待救護車救援，並配合警方調查。

警方初步調查，兩肇駕駛均無酒駕，轎車連姓男駕駛坦言，當時準備迴轉從分隔島空隙切到對向車道，但剛從路肩起步，一時疏忽未注意後方來車，與林男機車發生碰撞。