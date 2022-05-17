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明起「65歲以上長者」快篩陽可算確診 指揮中心公布流程

出門買午餐卻出車禍 機車騎士腿傷無奈癱坐馬路待援

聯合報 / 記者吳傑沐/苗栗即時報導

苗栗縣後龍鎮一名林姓中年男子，今天上午11點多騎機車出門，沿台1線往南準備到水牛城餐廳買午餐，結果快到目的地時，突然與右側路肩1輛轎車發生碰撞，林男當場摔飛，全身多處擦挫傷疼痛難當，右膝傷口持續流血無力起身，林男無奈說，「真的很倒楣！」只能癱坐在馬路上等待救護車救援，並配合警方調查。

警方初步調查，兩肇駕駛均無酒駕，轎車連姓男駕駛坦言，當時準備迴轉從分隔島空隙切到對向車道，但剛從路肩起步，一時疏忽未注意後方來車，與林男機車發生碰撞。

林男則說，他從大山里家中騎車出門，要到水牛城餐廳買麵，看到對方車子突然橫切出來，根本來不及閃避，午餐沒買到還要去醫院接受治療，直呼：「真的很倒楣！」

林男無奈的癱坐在馬路上等待救護車救援。記者吳傑沐/攝
林男無奈的癱坐在馬路上等待救護車救援。記者吳傑沐/攝
事發後連姓駕駛也趕緊下車關切癱坐地上的機車騎士傷勢。記者吳傑沐/攝
事發後連姓駕駛也趕緊下車關切癱坐地上的機車騎士傷勢。記者吳傑沐/攝

水牛 救護車 苗栗縣

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