雨勢掩護偷倒土 新北不肖業者辯「種樹」遭法辦

昨天晚上全台各地下著大雨，竟有不肖業者趁機違法載運倒土，新北市農業局16日傍晚獲報林口區寶林路有違法倒土情事，並會同林口公所、警察局、環保局前往勘查後，並查扣挖土機及砂石車各1台，後續依違反山坡地保育利用條例、水土保持法及廢棄物清理法將業者移送地檢偵辦。

昨晚雨勢不停，新北市農業局獲報林口山區寶林路一帶有人違規傾倒土方，立即會同環保局重案組、林口區公所、文林派出所現場勘查制止，業者無視法令於山區路邊違規傾倒土方達1層樓高，違規面積約800平方公尺，約2個籃球場大小，概估土方量達3千立方公尺。

謝姓業者表示，承租土地並進土是為種樹，惟其砂石車裝載的土方未經合法申報土方流向，土方經追查是由淡水等工地運來，後續將持續追查土方來源，另其未經申請水土保持計畫即擅自於山坡地傾倒土方及整地，已違反水土保持法及山坡地保育利用條例，加上連日下雨，造成道路泥濘影響通行，恐有致生水土流失之虞，警方詢問後將51歲謝姓業者及25歲林姓砂石車司機移送地檢署偵辦。