快訊

51名醫護抱病返工、醫護不敢快篩 陳時中：沒篩就沒確診

已賣出3500萬劑快篩 陳時中曝第二輪實名制開賣時間點

明起「65歲以上長者」快篩陽可算確診 指揮中心公布流程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7旬婦機車沒裝後照鏡 女警關心反遭她催油門撞倒

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄三民二分局警員趙蓓琳，今天上午8時許在大順、建興路口執勤時，看到黃姓婦人後視鏡損壞，上前盤查時黃婦不配合，還催油門打算離開，趙蓓琳被撞倒地受傷，黃婦也因重心不穩摔車，黃婦事後雖然懊悔，但行為觸法，仍被警方依妨害公務罪移送偵辦。

警方表示，趙蓓琳今上午擔服大順、建興路口交通崗勤務，黃姓婦人（70歲）騎機車停在路口等紅燈，因為後照鏡損壞，車頭僅用膠帶黏貼，趙員上前了解狀況，提醒黃婦機車沒裝後照鏡，但黃婦見員警上前，不僅不願出示證件、熄火，還加足油門打算離開。

過程中黃婦催足油門，竟直接衝撞在右前方的女警，造成趙蓓琳倒地受傷，黃婦也因重心不穩倒地，雙方送醫後，趙員臀部鈍傷、手腳擦傷，包紮後無礙，黃婦則有身體擦傷。

事後警方呼叫其他員警到場支援，當場對黃婦執行保護管束，黃婦供稱因為緊張怕被開單，才會想騎車逃逸。

黃婦事後雖然後悔，但不配合盤查又騎車衝撞員警，最後仍被依妨害公務罪移送，另未裝後照鏡、不服稽查取締部分，則被依道路交通管理處罰條例告發。

黃姓婦人不服盤查，竟然直接騎車衝撞員警，害女警受傷倒地，黃婦最後被依妨害公務罪送辦。圖/讀者提供
黃姓婦人不服盤查，竟然直接騎車衝撞員警，害女警受傷倒地，黃婦最後被依妨害公務罪送辦。圖/讀者提供
高雄三民二分局警員趙蓓琳執勤時遭婦人撞傷，手腳多處擦挫傷。圖/讀者提供
高雄三民二分局警員趙蓓琳執勤時遭婦人撞傷，手腳多處擦挫傷。圖/讀者提供
高雄三民二分局警員趙蓓琳執勤時遭婦人撞傷，手腳多處擦挫傷。圖/讀者提供
高雄三民二分局警員趙蓓琳執勤時遭婦人撞傷，手腳多處擦挫傷。圖/讀者提供
黃姓婦人機車沒裝後照鏡，她不服盤查，竟然直接騎車衝撞員警，害女警受傷倒地，黃婦最後被依妨害公務罪送辦。圖/讀者提供
黃姓婦人機車沒裝後照鏡，她不服盤查，竟然直接騎車衝撞員警，害女警受傷倒地，黃婦最後被依妨害公務罪送辦。圖/讀者提供
高雄三民二分局警員趙蓓琳執勤時遭婦人撞傷，手腳多處擦挫傷。圖/讀者提供
高雄三民二分局警員趙蓓琳執勤時遭婦人撞傷，手腳多處擦挫傷。圖/讀者提供

妨害公務

延伸閱讀

女重複報案讓女警淚崩 她再告妨害名譽及恐嚇檢不起訴

影／騎士見右轉貨車閃避不及 連人帶車摔飛不治

柏油路面不燙嗎？　女警大熱天蹲路旁護欄抓超速惹議

影／林口女警連撞賓士、特斯拉、NISSAN 警車四腳朝天

相關新聞

台南資源回收場暗黑起火 逾600坪廠房全面燃燒

台南市柳營科技工業園區一間資源回收場，今凌晨不明原因突然起火，因廠區堆滿大批資源回收易燃物，火舌迅速延燒，廠區逾600坪...

汐止男持「蛋糕塑膠刀」搶超商 警查扣現金反而多200元

新北市楊姓男子今天清晨5點多，拿著切蛋糕的塑膠刀，走進汐止區一間超商揚言「要搶劫」，得手9200元後逃逸；警方半小時內發...

竊盜通緝送基隆看守所猝死 家屬控：送藥打胰島素被拒

李姓40多歲男子因竊盜通緝14日被警方查獲，解送基隆地檢署歸案後送進基隆看守所，昨天身體不適送醫不治。李男快篩和PCR均...

出門買午餐卻出車禍 機車騎士腿傷無奈癱坐馬路待援

苗栗縣後龍鎮一名林姓中年男子，今天上午11點多騎機車出門，沿台1線往南準備到水牛城餐廳買午餐，結果快到目的地時，突然與右...

雨勢掩護偷倒土 新北不肖業者辯「種樹」遭法辦

昨天晚上全台各地下著大雨，竟有不肖業者趁機違法載運倒土，新北市農業局16日傍晚獲報林口區寶林路有違法倒土情事，並會同林口...

國道火燒車火勢猛烈濃煙四散 後面來車紛閃避

一輛載運廢棄物品的聯結車，今天下午1點35分左右，行經國道3號北上122公里的苗栗竹南路段，駕駛發現引擎冒煙後趕快停靠路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。