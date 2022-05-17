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7旬婦機車沒裝後照鏡 女警關心反遭她催油門撞倒
高雄三民二分局警員趙蓓琳，今天上午8時許在大順、建興路口執勤時，看到黃姓婦人後視鏡損壞，上前盤查時黃婦不配合，還催油門打算離開，趙蓓琳被撞倒地受傷，黃婦也因重心不穩摔車，黃婦事後雖然懊悔，但行為觸法，仍被警方依妨害公務罪移送偵辦。
警方表示，趙蓓琳今上午擔服大順、建興路口交通崗勤務，黃姓婦人（70歲）騎機車停在路口等紅燈，因為後照鏡損壞，車頭僅用膠帶黏貼，趙員上前了解狀況，提醒黃婦機車沒裝後照鏡，但黃婦見員警上前，不僅不願出示證件、熄火，還加足油門打算離開。
過程中黃婦催足油門，竟直接衝撞在右前方的女警，造成趙蓓琳倒地受傷，黃婦也因重心不穩倒地，雙方送醫後，趙員臀部鈍傷、手腳擦傷，包紮後無礙，黃婦則有身體擦傷。
事後警方呼叫其他員警到場支援，當場對黃婦執行保護管束，黃婦供稱因為緊張怕被開單，才會想騎車逃逸。
黃婦事後雖然後悔，但不配合盤查又騎車衝撞員警，最後仍被依妨害公務罪移送，另未裝後照鏡、不服稽查取締部分，則被依道路交通管理處罰條例告發。
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