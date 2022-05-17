「追劇神器」TV Pay誆合法研發 影片來源卻是大陸盜片

蕭姓男子與林姓妻子共同經營網路影視平台TV Pay，自2018年8月起將違法取得的電視電影訊號源、影集影片等提供給購買APP「FedDMS」、「網路視頻」與機上盒的民眾觀看，被多家公司提告侵權，由新北地檢署檢察官去年4月指揮刑事警察局搜索破獲，帶回蕭、林等7人，今依著作權法起訴。

蕭男主要從事營造業，名下有源聯營造、源聯建設等建設公司。檢警調查，TV Pay號稱台灣合法開發的銅板價「追具神器」，透過國內經銷商販賣APP、機上盒，民眾花2500元購買機上盒，或每年付費800至900元買APP，可掃瞄QR Code取得附贈的APP，用電視、電腦或手機觀看無版權內容。

但東森電視台、飛凡傳播、中天電視、三立電視、富士電視等17家國內外電視台發現，TV Pay未經授權卻擅自使用其著作財產權，向檢調單位提告，檢警調查後去年4月7日前往蕭等人架設在新北市中和區的機房搜索，帶回蕭等7人。