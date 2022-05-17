台61線區間測速3月開張後 超速違規件數少了3/1

台61線西濱快速道路彰化縣鹿港段實施區間測速系統，前年4月15日因系統時間準確性出問題暫停使用，今年3月1日起恢復執法後，兩個半月來，西濱彰化縣段共取締2772件，比去年同期的4000多件降低許多，顯然區間測速恢復後，已發揮遏止效果。

台61彰化段北起161.57公里（和美伸港），南至212.6公里（芳苑大城），全長51.03公里，彰化警方在台61線北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)間，全長近9公里建置區間測速系統。

在去年停用期間，警方統計全段超速違規案件是1萬5419件，在今年3月1日恢復執法後，到5月15日為止，全線取締2772件，去年同期約4千多件。

其中去年3月取締1905件、4月1312件，今年3月1117件、4月1206件，但區間測速路段的取締件數，警方表示因伺服器故障雖然無法統計，但已有效降低超速違規案件。

縣警局交通隊指出，西濱快速道路因側風大、道路彎曲而起伏，常釀成車禍，其中不乏超速肇事，警方雖將西濱快速道路列入整頓重點，卻因道路空間不足，無法設置固定測速桿，如果以手持或移動式測速器取締容易危及員警安全，因此縣警察局在台61線北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)間，全長近9公里建置區間測速系統，從2020年3月2日起實施取締超速違規。

但才執法不久，即有車友臉書反應騎乘大型重機行經彰化段時，被區間測速設備舉發超速，經核對行車記錄器顯示時間與系統紀錄時間不同，質疑警方測速設備有精確性問題，因廠商無法提出合理公正的紀錄資料佐證，警局撤銷3627張每張至少3000元起跳的罰單，警察局事後也向廠商提告求償，廠商去年底已賠償144萬8千多元。

當時全台並有部分區間測速系統設備是大陸製，交通部也全面要求全台間間系統使用，要求區間設備資安檢測後才能重啟，彰化縣此一路段的區間測速系統停用約兩年，直到通過法定度量衡檢定及資安檢測，縣府核准今年2月25日重新啟用，3月1日開始執法。

交通隊指出，當初設備廠商更換攝影機韌體，導致系統時間失準，為避免重蹈覆轍，這次設備改善計時偵錯功能，並要求廠商增加主機對時，如與主機校對時間不符，即不會開單舉發，另系統也會產出報表，再以人工檢視以杜絕錯誤發生。