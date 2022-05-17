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又見校園偷拍狼！手機伸進隔板 偷拍2女大生上廁所

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

26歲李姓男子，去年12月間涉嫌在台北護理健康大學，分別尾隨2名女大生進廁所，持手機伸入廁所隔板偷拍如廁畫面，女大生驚恐報案提告。士林地檢署偵結，依無故窺視及竊錄他人身體隱私部位等2罪，起訴李男。

起訴指出，26歲李男，去年12月7日下午3時許，在台北護理健康大學教學樓1樓西半側女廁，尾隨女大生進入廁所，涉嫌從隔壁間女廁持手機伸進下方隔板，偷拍女大生正在上廁所的私密過程。同年月13日上午9時許，李男再犯，這次涉嫌尾隨另一名女大生，進入護理大學學思念樓6樓女廁，持手機伸進上方隔板，由上往下偷拍女大生如廁過程及身體隱私部位。

2名女大生上廁所時，驚覺突然有手機伸進廁所，立即發現偷拍，報案求助。警方調閱女廁外監視器影像，循線追查鎖定偷拍狼身分，通知李男到案說明。李到案後認罪，坦承尾隨2名女大生進廁所，並持手機偷拍。

檢方依照監視器畫面、被害女大生指訴、李男自白供詞等證據、證詞，認定李男涉犯妨害秘密罪「無故窺視、竊錄他人非公開身體隱私部位」罪嫌，依法起訴，2次犯行建請分論併罰。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

偷拍 監視器

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