影／板橋麵包店遭黑衣人砸店 行徑囂張7小時內2度鬧事
新北市有兩名不明男子前天下午1點多，持甩棍闖入板橋區一間麵包店怒嗆「賣那麼囂張是怎樣？」接著不分青紅皂白一陣亂砸，架上麵包灑落一地；當時有5組客人排隊結帳，均被嚇得不知所措。誇張的是，2人晚上再度登門鬧事，警方目前已鎖定身分偵辦中。
據了解，該間位於板橋區溪北路上的烘焙坊麵包店，跟隔壁住戶有糾紛，還因此鬧上法院，15日下午1點21分，有兩名男子不顧麵包店內還有客人選購、排隊結帳，怒嗆「賣那麼囂張是怎樣？」持甩棍直接亂砸店內設備，將麵包灑落一地，更把店面玻璃敲成蜘蛛網狀，隨即逃逸，逞兇過程僅有20秒。
同一天晚上8點13分，2人趁店打烊時又登門鬧事，向店員說「吃你們的麵包後拉肚子，老闆出來給個交代啦」，等人等到不耐煩，又是一陣亂敲亂砸，相當惡劣。
店家第一次被砸店，就立刻向轄區派出所報案，員警依規定受理回報，孰料不到7小時，警方又再度接獲「被砸店」，認為犯嫌太大膽，立刻組成專案小組，報請檢察官指揮偵辦。
警方表示，根據監視器畫面，目前已鎖定犯嫌身分往南下竄逃，聲請拘票後，以毀損、恐嚇及組織犯罪方向偵辦；由於犯後逃逸均有人接應，不排除遭人指使。
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