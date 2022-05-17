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影／老翁買點數見佳人被阻氣炸 超商女店員敲醒愛情夢
台中市七旬王姓老翁近日認識一名女網友，雙方約見面，對方告知需先買點數，以證明不是警察，王翁先跑到超商買3000元點數後，欲再買1.5萬元點數，女店員機警阻止，王翁氣炸甩頭離開超商，還稱「去別家買」，店員趕緊通知警方到場阻詐，才沒讓王翁繼續失血。
第二警分局永興所警員莊雅雲、徐振霖12日下午2時許，接獲北區健行路一家超商女店員報案，王姓老翁（71歲）疑遭詐騙，買完3000元遊戲點數後，又要再買1.5萬元點數，女店員制止王翁未果，王翁還生氣嗆聲，要到其他超商購買，擔心王翁血汗錢掉入歹徒口袋，只好通知警方到場阻詐。
警方到場時，發現王翁仍在距離報案超商約100公尺處另家超商詢問，趕緊將王翁攔下，王翁看到警察直說，近日透過網路交友軟體，認識綽號「美美」的一名女網友，雙方很聊的來，更相約要見面，但對方說見面前須先驗證身分，因為要確認他不是警察，便要求老翁至超商購買新台幣共1.8萬元的遊戲點數，再拍照回傳。
經過警方仔細說明後，王翁才相信自己遇到騙子，沒有執意要再買遊戲點數。
第二警分局長陳家銘為感謝女店員協助警方防詐，13日到超商致贈警察小熊鼓勵，陳說，近來詐騙手法日新月異，常利用各大網路社群交友平台結識被害人，透過聊天搏取信任後，再藉以千奇百怪的理由或恫嚇言詞詐取錢財，千萬不可輕信，以免受騙上當，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。
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