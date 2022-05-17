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影／9月大女嬰逃脫安全椅 新手媽媽嚇壞困車內不敢動

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓女子在10日開車載9月大的女兒行經台74線時，女嬰掙脫兒童安全座椅，爬到前座，廖女緊急將車輛停到路旁，但不敢下車將女兒放回後座的安全椅，只敢在車內通知警方到場，警方到場協助交通指揮，順利讓廖女將女兒放回安全椅，解決廖女的難題。

第四警分局黎明所在10日晚間7時許，接獲廖姓女子（28歲）報案自稱受困在台74線的路旁，副所長謝宗瑋、警員蔡幸蓉據報前往，發現廖女是新手媽媽，載9月大的女兒外出，行經案發地點時，女兒掙脫兒童安全座椅，爬到前座，嚇得廖女趕快將車臨停到路旁，不過因車輛太多，不敢下車受困在車內才向警方求助。

警方得知後，鳴響警車警鳴器、擺放交通錐，引導路過車輛減速慢行，順利讓廖女下車，將孩子固定後座安全座椅上，此時女嬰才放聲大哭，也讓警方、廖女莞爾，廖女也感謝警方及時的救援。

黎明所副所長謝宗瑋呼籲，駕駛人行駛途中遇緊急情況，請駕駛先冷靜緩緩將車輛向路肩停靠並開啟危險警告燈號，再將三角警示架放置車輛後方適當位置，若無法迅速排除狀況，可撥打110由警方前往現場協助疏導車流以及交通管制。

台中市廖姓女子10日載9月大女兒外出時，女兒掙脫安全座椅，廖女受困在台74線路旁，警方到場協助。圖／第四警分局提供
台中市廖姓女子10日載9月大女兒外出時，女兒掙脫安全座椅，廖女受困在台74線路旁，警方到場協助。圖／第四警分局提供
台中市廖姓女子10日載9月大女兒外出時，女兒掙脫安全座椅，廖女受困在台74線路旁，警方到場協助。圖／第四警分局提供
台中市廖姓女子10日載9月大女兒外出時，女兒掙脫安全座椅，廖女受困在台74線路旁，警方到場協助。圖／第四警分局提供
台中市廖姓女子10日載9月大女兒外出時，女兒掙脫安全座椅，廖女受困在台74線路旁，警方到場協助。圖／第四警分局提供
台中市廖姓女子10日載9月大女兒外出時，女兒掙脫安全座椅，廖女受困在台74線路旁，警方到場協助。圖／第四警分局提供
台中市廖姓女子10日載9月大女兒外出時，女兒掙脫安全座椅，廖女受困在台74線路旁，警方到場協助。圖／第四警分局提供
台中市廖姓女子10日載9月大女兒外出時，女兒掙脫安全座椅，廖女受困在台74線路旁，警方到場協助。圖／第四警分局提供

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