影／9月大女嬰逃脫安全椅 新手媽媽嚇壞困車內不敢動

台中市廖姓女子在10日開車載9月大的女兒行經台74線時，女嬰掙脫兒童安全座椅，爬到前座，廖女緊急將車輛停到路旁，但不敢下車將女兒放回後座的安全椅，只敢在車內通知警方到場，警方到場協助交通指揮，順利讓廖女將女兒放回安全椅，解決廖女的難題。

第四警分局黎明所在10日晚間7時許，接獲廖姓女子（28歲）報案自稱受困在台74線的路旁，副所長謝宗瑋、警員蔡幸蓉據報前往，發現廖女是新手媽媽，載9月大的女兒外出，行經案發地點時，女兒掙脫兒童安全座椅，爬到前座，嚇得廖女趕快將車臨停到路旁，不過因車輛太多，不敢下車受困在車內才向警方求助。

警方得知後，鳴響警車警鳴器、擺放交通錐，引導路過車輛減速慢行，順利讓廖女下車，將孩子固定後座安全座椅上，此時女嬰才放聲大哭，也讓警方、廖女莞爾，廖女也感謝警方及時的救援。