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放學過馬路遭機車連撞2次 龜山某國小童全身多處傷送醫
桃園市楓樹國小一名男童昨天傍晚放學過馬路，在忠義路一段與光峰路口遭1輛行駛在機車道的機車撞倒，再被後方另輛機車擦撞，全身多處擦挫傷送醫，所幸僅皮肉傷無大礙；警方正在調查事故經過，排除酒駕，也呼籲路過民眾提供行車記錄影像以助釐清案情。
龜山警分局指出，就讀楓樹國小的鄭姓男童（9歲）昨天下午5時2分許在忠義路一段與光峰路口，要走斑馬線穿越馬路，遭機車道沿忠義路往龜山行駛的吳姓男騎士（46歲）擦撞倒地，隨後又遭另一名鄭姓女騎士（21歲）擦撞。
救護車獲報到場時，發現男童手臂、膝蓋多處擦挫傷，嘴唇也流血，所幸送醫救治後並無大礙。
警方獲報到場處理，雙方酒測值均為0，騎士稱事發時機車道是綠燈，但因發生事故點位於監視器死角，詳細肇事經過正在調查釐清；警方表示，若路過民眾有行車記錄器影像，敬請主動提供，協助釐清事故責任。
警方呼籲，雨季期間行人穿越馬路及駕駛人駕駛車輛行經路口時，除應遵守相關交通號誌外，亦應注意對向之行人及來車，避免發生事故。
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