放學過馬路遭機車連撞2次 龜山某國小童全身多處傷送醫

桃園市楓樹國小一名男童昨天傍晚放學過馬路，在忠義路一段與光峰路口遭1輛行駛在機車道的機車撞倒，再被後方另輛機車擦撞，全身多處擦挫傷送醫，所幸僅皮肉傷無大礙；警方正在調查事故經過，排除酒駕，也呼籲路過民眾提供行車記錄影像以助釐清案情。

龜山警分局指出，就讀楓樹國小的鄭姓男童（9歲）昨天下午5時2分許在忠義路一段與光峰路口，要走斑馬線穿越馬路，遭機車道沿忠義路往龜山行駛的吳姓男騎士（46歲）擦撞倒地，隨後又遭另一名鄭姓女騎士（21歲）擦撞。

救護車獲報到場時，發現男童手臂、膝蓋多處擦挫傷，嘴唇也流血，所幸送醫救治後並無大礙。

警方獲報到場處理，雙方酒測值均為0，騎士稱事發時機車道是綠燈，但因發生事故點位於監視器死角，詳細肇事經過正在調查釐清；警方表示，若路過民眾有行車記錄器影像，敬請主動提供，協助釐清事故責任。