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獨／越男強抱國小女二度摸下體 檢聲押查是個案或慣犯

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市越南籍高姓移工前天下午涉嫌在住處附近，看到隔壁就讀國小的女童好欺，強行環抱女童，二度伸手摸下體，女童事後向家長哭訴後報案，警方報請檢察官指揮後，將高帶回訊問，高辯稱是臨時起意才犯案，不過檢方擔心高有再犯之虞，且恐有其他潛在被害人，昨向法院聲押禁見獲准。

據查，涉案高姓男子（38歲）是越南籍移工，前天下午4時許，發現宿舍隔壁、年約12歲的女童可欺，強抱女童達數分鐘，過程中二度伸手撫摸女童下體。

女童事後向家長哭訴，警方循線高男帶回，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

承辦檢察官昨天訊問後，認定高男是越南籍移工，有串證、逃亡之虞，而且還有相關證人需要釐清，不排除有其他被害人的可能性，昨向台中地院聲請羈押禁見獲准。

檢察官也指示，因為被害人的年紀小，加上該名移工已在該處居住一段時間，有可能有其他被害人隱忍未報，要求轄區分局擴大調查，釐清是否有其他被害人，查明是臨時起意的單一案件，還是持續性的犯行。

台中市越南籍高姓移工涉嫌猥褻住處附近女童，昨天遭地檢署聲押禁見獲准。圖／本報資料照
台中市越南籍高姓移工涉嫌猥褻住處附近女童，昨天遭地檢署聲押禁見獲准。圖／本報資料照

檢察官 移工 越南

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