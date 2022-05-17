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退役將軍夫人拒快篩、ＰＣＲ闖三總病房 失控飆罵護理師
國內新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心日前已宣布，醫院探病管制措施，包括雙北、基隆、桃園、高雄、花蓮縣等醫院，除例外情況一律禁止探病。近日三軍總醫院竟爆出有退役將軍夫人硬闖加護病房探視，甚至不做快篩、不PCR，還在病人面前咳嗽喝水還飆罵護理師，相當失控。
近日網路流傳一段「來自南丁天使子民的哭訴」影片，畫面中2名護理師正在勸說家屬探訪時間已過，但家屬不斷對著2名護理師高分貝吼叫，質問「為什麼我不能進來？」、「xxx講的對不對，我等一下去找他！」、「他（醫師）還在查房為什麼我不能進來？」
影片Po文指出，在加護病房每個病人都是急重症，唯獨這一位退役將軍夫人可以探病，探病過程中超過4小時，家屬探視下無做任何快篩及PCR，且還會在抵抗力差的病人面前咳嗽、喝水。
投訴文寫到，一線醫護整天戴著N95口罩上班8至9小時，長官醫師不保護一線醫療人員，還被家屬咆哮大罵髒話15分鐘，護理人員只能忍住落淚，現在疫情嚴峻下，護理人員一一確診，每日縮排人力上班，但病人數量並未縮減，現階段誰能體諒第一線醫護人員？民眾不體諒醫護人員就算了，還仗著自己是退將家屬在加護病房內咆哮，當醫院是自己家？
對此三總回應，本案經查證確為醫院病患之家屬，近日因憂心病患病情變化，致情緒激動而與護理師有所争執。本院已立即責成公關室及社服室主任與家屬溝通，強調依現行防疫規定全面禁止探病，並由護理部妥適安撫本院護理人員心緒。
三軍總醫院強調，將嚴格要求家屬確遵中央疫情指揮中心防疫探病規定，後續加強宣導與病患家屬充分溝通，避免類案再生。
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