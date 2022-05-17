快訊

退役將軍夫人拒快篩、PCR闖三總病房 失控飆罵護理師

藥局開放Paxlovid！壓平重症死亡的最後希望 為何診所不敢開？

南加州教會1死5傷槍殺案 駐處查證：凶嫌台灣出生移民美國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

退役將軍夫人拒快篩、ＰＣＲ闖三總病房 失控飆罵護理師

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心日前已宣布，醫院探病管制措施，包括雙北、基隆、桃園、高雄、花蓮縣等醫院，除例外情況一律禁止探病。近日三軍總醫院竟爆出有退役將軍夫人硬闖加護病房探視，甚至不做快篩、不PCR，還在病人面前咳嗽喝水還飆罵護理師，相當失控。

近日網路流傳一段「來自南丁天使子民的哭訴」影片，畫面中2名護理師正在勸說家屬探訪時間已過，但家屬不斷對著2名護理師高分貝吼叫，質問「為什麼我不能進來？」、「xxx講的對不對，我等一下去找他！」、「他（醫師）還在查房為什麼我不能進來？」

影片Po文指出，在加護病房每個病人都是急重症，唯獨這一位退役將軍夫人可以探病，探病過程中超過4小時，家屬探視下無做任何快篩及PCR，且還會在抵抗力差的病人面前咳嗽、喝水。

投訴文寫到，一線醫護整天戴著N95口罩上班8至9小時，長官醫師不保護一線醫療人員，還被家屬咆哮大罵髒話15分鐘，護理人員只能忍住落淚，現在疫情嚴峻下，護理人員一一確診，每日縮排人力上班，但病人數量並未縮減，現階段誰能體諒第一線醫護人員？民眾不體諒醫護人員就算了，還仗著自己是退將家屬在加護病房內咆哮，當醫院是自己家？

對此三總回應，本案經查證確為醫院病患之家屬，近日因憂心病患病情變化，致情緒激動而與護理師有所争執。本院已立即責成公關室及社服室主任與家屬溝通，強調依現行防疫規定全面禁止探病，並由護理部妥適安撫本院護理人員心緒。

三軍總醫院強調，將嚴格要求家屬確遵中央疫情指揮中心防疫探病規定，後續加強宣導與病患家屬充分溝通，避免類案再生。

近日網路流傳一段影片，三軍總醫院某加護病房傳有退役將軍夫人硬闖探視，不遵守防疫規定，還飆罵護理師髒話等脫序行為。截自網路影片「來自南丁天使子民的哭訴」
近日網路流傳一段影片，三軍總醫院某加護病房傳有退役將軍夫人硬闖探視，不遵守防疫規定，還飆罵護理師髒話等脫序行為。截自網路影片「來自南丁天使子民的哭訴」

護理師 疫情 醫護人員

延伸閱讀

他心寒快篩陽後被家人喊「搬出去」 網友幫出氣：復元了也別回去

問答集／國中會考周末登場 「我能應考嗎？」六大問答一次看

「一家團圓」女星陰轉陽 黃瑄快篩陽變「二線女星」

立委確診再一例 苗栗立委陳超明PCR陽性

相關新聞

台南資源回收場暗黑起火 逾600坪廠房全面燃燒

台南市柳營科技工業園區一間資源回收場，今凌晨不明原因突然起火，因廠區堆滿大批資源回收易燃物，火舌迅速延燒，廠區逾600坪...

獨／越男強抱國小女二度摸下體 檢聲押查是個案或慣犯

台中市越南籍高姓移工前天下午涉嫌在住處附近，看到隔壁就讀國小的女童好欺，強行環抱女童，二度伸手摸下體，女童事後向家長哭訴...

新北中和公寓「屋頂全面燃燒」 鄰近菜市場幸無人傷

新北市中和區景新街423巷弄一座公寓，今天早上10點29分發生火警，火勢猛烈，五樓鐵皮加蓋的空間多被燃燒殆盡，由於旁邊就...

退役將軍夫人拒快篩、ＰＣＲ闖三總病房 失控飆罵護理師

國內新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心日前已宣布，醫院探病管制措施，包括雙北、基隆、桃園、高雄、花蓮縣等醫院，除例外情況一律禁止...

幼兒園因疫情停課 6歲童「想上學」背書包翹家

疫情嚴峻，各級學校紛紛停課，桃園市龜山區一名6歲男童想念到幼兒園玩耍的時光，昨天早上背著書包偷偷跑出門，冒著大雨獨自走路...

女乘客心臟病發倒北捷車廂內 捷警即刻救援搶命

台北市警察局捷運警察隊日前在月台、車廂執勤巡邏時，發現一名女乘客昏倒在車廂地板，員警立即上前關懷及通報救護，送醫後經醫師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。