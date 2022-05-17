幼兒園因疫情停課 6歲童「想上學」背書包翹家

疫情嚴峻，各級學校紛紛停課，桃園市龜山區一名6歲男童想念到幼兒園玩耍的時光，昨天早上背著書包偷偷跑出門，冒著大雨獨自走路上學，中途卻迷了路，被巡邏員警發現並帶回，經警方聯繫母親後他才平安回到家。

龜山警分局指出，大華派出所警員尤韻婷、葉韋辰昨天上午9點多執行巡邏勤務，行經龜山區文化七路時發現一名男童獨自站在路旁，見他身旁均無人陪伴便上前關心，得知他獨自上學卻迷路；員警見當時下著傾盆大雨，深怕發生意外，便先將孩童帶回派出所。

員警致電詢問附近幼兒園，但每一家都已停課，而男童擔心被責罵、不願透露家人聯絡方式。

員警見狀，拿出糖果餅乾安撫男童情緒，並耐心解釋他獨自一人在路上徘徊的危險性及父母親的擔憂，才讓他說出母親電話，警方趕緊聯絡她到所。

男童母親表示，小孩喜歡上學跟同學玩耍，但最近幼兒園因為有孩童染疫而暫停上課，原以為孩子在社區中庭玩耍，未留意他行蹤，想不到他竟然背起書包偷溜出門、想要去3公里外的學校上學，非常感謝警方熱心幫助保護及照顧。