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女乘客心臟病發倒北捷車廂內 捷警即刻救援搶命

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

台北市警察局捷運警察隊日前在月台、車廂執勤巡邏時，發現一名女乘客昏倒在車廂地板，員警立即上前關懷及通報救護，送醫後經醫師診治為心臟動脈阻塞，家屬相當感謝，幸好遇到捷警即時協助送往醫院救治無礙。

北市捷警隊在進行守望勤務時，於月台巡邏候車並進入車廂後，突然發現有一女乘客暈倒於車廂地板，員警立即上前關心，並協助捷運公司人員使用輪椅先行將該女推至詢問處等候救護車，因女子已無意識，遂檢視該女隨身皮夾得知女子姓魏，手機為上鎖狀態，無法查詢親友電話，由於情況緊急，捷運警隊先陪同救護人員一起將魏女送至台大醫院

警方於救治期間再次檢視皮夾，內有數家銀行信用卡，決定撥打信用卡客服，請客服代為聯繫緊急聯絡人，終於聯絡上魏父，魏父稱女兒有心血管疾病，從龜山搭計程車趕往台大醫院，當魏母到達台大醫院後，魏女已甦醒、生命跡象穩定，經醫生診治魏女因心臟動脈阻塞心臟病發，後續由家屬陪同接受相關檢查，也相當感謝警方緊急協助及熱心關懷。

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運時應注意身體狀況，如有不適情形，應避免單獨搭乘捷運，以確保自身安全。而巡邏的2名員警發現民眾遭遇危難或需要時，能適時於第一時間發揮積極助人精神，並給予必要協助及通報救治，挽回民眾寶貴生命，不僅深獲民眾讚揚，也是為善積德最佳表現。

2名巡邏員警看見乘客昏迷倒地不起，趕緊送至台大醫院急救。圖／北市捷警隊提供
2名巡邏員警看見乘客昏迷倒地不起，趕緊送至台大醫院急救。圖／北市捷警隊提供
2名巡邏員警看見乘客昏迷倒地不起，趕緊送至台大醫院急救。圖／北市捷警隊提供
2名巡邏員警看見乘客昏迷倒地不起，趕緊送至台大醫院急救。圖／北市捷警隊提供

捷運 台大醫院 車廂

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