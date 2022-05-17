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龍潭車禍林小妹走了！同學網友齊哀悼 闖禍女駕駛送辦

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龍潭區本月11日發生嚴重車禍，張姓女子開車衝撞前方轎車失控，連撞路旁機車及路人，造成武漢國中14歲女學生頭部重傷，送醫急救至昨天下午宣告不治，家屬、同學一片哀傷不捨，警方今天上午將張女依過失致死罪嫌函送桃園地檢署偵辦和報請檢方相驗死因。

這起重大車禍發生在11日下午5時多下班尖峰時刻，張姓女駕駛追撞前車後，失控再連撞機車和路人共7人輕重傷，林姓國中女被撞擊頭部昏迷最嚴重，送醫開刀急救，同學、網友紛紛為她集氣祈禱，不料急救5天至昨天下午，突然病情惡化宣告不治。

家屬在網路群組公布林小妹妹惡耗，「請大家替她默哀10秒鐘」，引起網友一片留言哀悼，「妹妹到天上去當天使了，請節哀順變」、「好難過，真的是無妄之災 原以為會大難不死....好走，沒病痛了」「爸媽一定超傷心、心疼」。

林姓小妹妹家屬也向通知警方和製作筆錄，依法 追究張姓女駕駛刑責，警方表示，張女供稱當天撞上前方轎車就嚇昏，其他車禍撞擊都忘了，警方將張女依過失致死罪嫌函送桃園地檢署偵辦，今天提報檢察官相驗死因。

武漢國中校長鐘啟哲表示，林姓同學上周發生車禍後，校方就與家屬保持聯繫，林同學送至加護病房急救，病情不樂觀， 校方和師生因疫情不能慰問，紛紛為她集氣，至昨天下午接獲不幸消息，校方馬上召開緊急小組會議，後續提供慰問金和爭取保險金等權益協助家屬善後，校力也安排輔導老師入班輔導同學後續心理課程，平復同學情緒。

桃園市龍潭區本月11日發生嚴重車禍，14歲國中女生急救5天不治。記者曾增勳／翻攝
桃園市龍潭區本月11日發生嚴重車禍，14歲國中女生急救5天不治。記者曾增勳／翻攝
桃園市龍潭區本月11日發生嚴重車禍，14歲國中女生急救5天不治。記者曾增勳／翻攝
桃園市龍潭區本月11日發生嚴重車禍，14歲國中女生急救5天不治。記者曾增勳／翻攝

車禍 桃園

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