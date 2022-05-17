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影／未禮讓行人直接撞上 肇事汽車駕駛最高罰3千6百元
新北市陳姓男子，周日下午駕車行經新莊區新泰路左轉復興路時，疑未先禮讓行人先行直接撞上，造成鄭姓少女彈飛落地，鄭女起身無大礙，告知陳男無須就醫幫忙，陳男隨即開車離去。對此，轄區警昨晚（16日）通知雙方到所說明，陳男未禮讓行人先行則依道交條例第48條第2項開處。
據了解，陳姓男子（49歲），周日下午5時33分左右，駕駛汽車行經新北市新莊區新泰路時，直接左轉復興路，不慎碰撞走在斑馬線上的鄭姓少女（17歲），造成鄭姓少女彈飛落地，所幸沒有大礙。
陳男撞人趕緊下車查看，詢問鄭姓少女有無需要幫助，鄭姓少女表示不用，便各自離去。案經其他用路人看到，截錄行車紀錄器畫面上傳臉書《●【爆廢公社】●》，寫到已協助提供行車記錄器給警方，希望有幫助到他們。
對此，新莊警分局表示，昨天（16日）已通知肇事雙方到派出所製作筆錄，肇事駕駛辯稱，轉彎過去時候，被車子A柱擋住，造成死角而撞上。但肇事駕駛轉彎未依規定停等禮讓行人先行，警依道路交通管理處罰條例第48條第2項，汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行者，開處新臺幣1千2百元以上3千6百元以下罰鍰。
提醒用路人，今年2月24日，行政院針對車輛未暫停讓行人優先通行，罰鍰自現行3600元提升至6000元；除開處最高3萬6千元罰鍰外，還需參加道路交通安全講習。另外，因此導致他人受傷，被吊銷駕駛執照1年，若是致人重傷或死亡，則吊銷駕駛執照，3年內不得考領。
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