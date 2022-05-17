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拿布蓋監視器無用！闖撞球場偷3萬元 慣竊仍被認出落網

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄42歲林姓男子，為楠梓區竊盜慣犯，日前因缺錢花用，趁撞球場未營業，用抹布遮蓋店家監視器，撬開門鎖入侵店內，竊得3萬多元的現金，且在不到5天的時間內把錢花光；事後警方查明身分並通知林男到案，警詢後，將他依竊盜罪函送。

楠梓警分局後勁派出所5月10日8時許，接獲轄內撞球場業者報案稱，店內遭人入侵，且抽屜內3萬多元的現金全數遭竊，門口監視器更被竊嫌用抹布遮蓋。

員警獲報到場，發現店門口遺留遭毀損的簡易門鎖，經調查發現，當天凌晨4時許，有一名男子獨自進入地下室撞球場，因當天店家未營業，便拿出抹布遮蓋店家門口監視器，隨後鎖撬門鎖進入該店，竊走店內3萬多元的現金。

警方進一步追查身分，認為林男涉嫌重大，同時也是轄內竊盜慣犯，並於15日通知他到案說明。林男到案時，坦承犯案，也因缺錢花用，才心生歹念，趁店家未營業出手行竊，至於竊得的現金已全數花完，警詢後，將他依竊盜罪函送。

高雄42歲林姓男子因缺錢花用，趁撞球場未營業，用抹布遮蓋店家監視器，撬開門鎖入侵店內，竊得3萬多元的現金。記者陳弘逸／翻攝
高雄42歲林姓男子因缺錢花用，趁撞球場未營業，用抹布遮蓋店家監視器，撬開門鎖入侵店內，竊得3萬多元的現金。記者陳弘逸／翻攝
高雄42歲林姓男子因缺錢花用，趁撞球場未營業，用抹布遮蓋店家監視器，撬開門鎖入侵店內，竊得3萬多元的現金。記者陳弘逸／翻攝
高雄42歲林姓男子因缺錢花用，趁撞球場未營業，用抹布遮蓋店家監視器，撬開門鎖入侵店內，竊得3萬多元的現金。記者陳弘逸／翻攝
高雄42歲林姓男子因缺錢花用，趁撞球場未營業，用抹布遮蓋店家監視器，撬開門鎖入侵店內，竊得3萬多元的現金。記者陳弘逸／翻攝
高雄42歲林姓男子因缺錢花用，趁撞球場未營業，用抹布遮蓋店家監視器，撬開門鎖入侵店內，竊得3萬多元的現金。記者陳弘逸／翻攝

竊盜 監視器

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