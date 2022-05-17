台南柳營資源回收場大火 環保局漏夜採樣檢測將重罰
台南市柳營科技工業區某資源回收場（廢塑膠再利用）今凌晨零時傳出大火，逾600坪廠房全付之一炬 ，環保局漏夜檢測，發現有大量且明顯粒狀汙染物，已採樣檢測，將依空汙法處10萬元以上、500萬元以下罰款，環保局強調，一旦檢測分析內含有害空氣汙染物將再加重處分。
台南市政府消防局119勤務中心是在今零時5分獲報，柳營科技工業園區工七路某資源回收場竄出火苗，現場大量濃煙竄出淪為火海，消防局前後共有28輛各式消防車、52名消防隊員趕往灌救，今凌晨1時9分控制火勢，清晨5點50分撲滅。
台南市政府環保局說，環保局第一時間監控空氣品質，派員現場監控、採樣，同時透過臉書及電視跑馬燈，提醒可能受到火災影響的民眾，幸當時大環境吹北風，多數汙染物將隨對流往高空擴散，對地面空品影響不致太大，整體空品狀況良好。
環保局說，針對火災產生大量且明顯粒狀汙染物，環保局已採樣檢測，除依違反空汙法告發外，將處10萬元以上、500萬元以下罰款，亦將追究其廢棄物清理法責任。
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