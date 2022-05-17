影／偷遍高屏地區機車置物箱 屏警悄跟車至高雄再逮人

高雄和屏東兩地近來發生多起破壞機車置物箱偷取箱內財物案，警方專案小組調閱監視器，鎖定住屏東縣枋寮鄉的唐姓男子涉有重嫌，多日埋伏並於昨天下午將他逮捕到案。

警方鎖定唐男多日，昨下午5時半在枋寮鄉發現唐駕駛作案車輛，因逢下班時間，專案人員擔心貿然攔車會危害其他用路人，一路換車跟蹤至高雄市岡山區，趁唐下車時拘提到案，還查獲1.16公克安非他命和吸食器。

這起發生在屏東縣內多個鄉鎮的機車置物箱竊案，經查高雄市也有，屏東縣警察局長劉印宮責成各分局盤點轄內所發生竊案，分享情資並橫向聯繫高雄市警局，鎖定47歲的唐姓男子涉嫌高雄、屏東多起竊案。

專案小組昨天下午發現唐人車在枋寮鄉出現，一路從屏東變換車輛跟蹤至高雄市岡山區岡山路，待唐下車時，持屏東地檢署核發的拘票執行拘捕。

警方將唐帶回調查，初步清查涉及屏東地區有東港鎮5件、崁頂鄉3件、新園鄉1件、萬丹鄉1件、枋寮鄉1件，另高雄市林園區2件、路竹區3件，總計16件， 訊後將他依毒品危害防治條例及竊盜罪移送屏東地檢署偵辦。

唐姓男子是建築工人，他供稱近來工作不穩定，缺錢購毒解癮，專挑老舊機車隨機犯案，運氣好拿其他機車鑰匙就能打開，有時會發現留有錢包等財物。