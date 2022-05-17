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歡樂變調！高雄男為替女壽星理論 竟持棍砸車遭警逮捕

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄25歲凌姓女友人昨晚前往鳥松區慶生，過程中，凌女與其他友人發生口角，前來接送的30歲江姓男子見狀上前理論，憤而持木棍砸毀另名友人的休旅車擋風玻璃後離去；警獲報後，於3小時內以車追人，找到江男，並將他依毀損罪、社會秩序維護法移送偵辦。

今天凌晨3時4分許，仁武警分局大華派出所獲報，鳥松區本館路上有民眾一輛白色休旅車後擋風玻璃及左側車窗玻璃遭砸；警方獲報趕抵現場時，人已散去，現場也無人受傷。

警方隨後找來車輛遭砸的戴姓車主到案釐清案情，並指認持木棍出手砸車的30歲江姓男子，隨後通知人到案說明。

調查發現，16日為凌女生日，她前往鳥松區慶生，酒後與人發生口角，要接送凌女的江男到場見狀，上前理論，一氣之下，持木棍砸向戴男白色休旅車後擋風玻璃及左側車窗玻璃。警詢後，將江男依毀損罪、社會秩序維護法移送偵辦。

昨晚高雄鳥松區本館路一輛白色休旅車後擋風玻璃及左側車窗玻璃遭砸。記者陳弘逸／翻攝
昨晚高雄鳥松區本館路一輛白色休旅車後擋風玻璃及左側車窗玻璃遭砸。記者陳弘逸／翻攝

休旅車 擋風玻璃 女生

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