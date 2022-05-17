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未保持安全車距 西濱快速道路曳引車追撞曳引車
西濱快速道路台中梧棲段今早7時許發生追撞車禍，一輛曳引車疑未保持安全距離，追撞前方曳引車，車頭和車尾受損，二名司機沒有受傷，酒測結果無酒精反應，肇事原因警方調查中。
台中市清水警分局今早7點49分獲報，西濱快速道路南下156公里處，即台中梧棲段發生曳引車追撞車禍，警方到場維持警戒，確保交通安全，西濱快速道路南下交通中斷，二名司機沒受傷，10分鐘後排除障礙。
警方調查，61歲翁姓男子駕駛曳引車由梧棲沿台61線往龍井方向行駛，他自稱未保持安全車距，不慎追撞前方由39歲陳姓男子駕駛的曳引車，造成一輛曳引車車頭受損，另一輛車左後方受損，停在路中，造成現場一度南下交通受阻，約10分鐘排除障礙。
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