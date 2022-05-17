詐團騙「個資遭盜用要匯款給檢」 他心急找里長及時被攔下

台中市69歲潘姓男子接到自稱健保局人員告知他的身分資料遭到冒用申請健保保險金，疑似涉及詐領保險金與洗錢疑慮，需提領一筆金額並匯款或交給承辦檢察官，才能證明自己清白，他心急找大甲區福德里長莊金波陪同匯款，里長覺得有異找員警協助，及時阻詐，保住潘男的養老金。

大甲警分局西歧派出所警員陳穎謙，日前接獲福德里長莊金波通報，里內有潘姓男子，自5月5日起陸續接獲假警以電話洗腦，通知其個人資料遭他人冒用，並涉嫌詐領健保費等案，要求被害人需配合檢警調查，期間，更要求被害人至超商接收台北地方法院檢察署假傳票及強制性資產凍結執行書等傳真文件，取信於被害人；後於5月10日下指示須將銀行帳戶內存款約81萬元領出交付保管。

潘男不安，心急不知如何匯款，請里長莊金波協助，里長警覺有異通報員警，在員警詢問下向潘男表示，這是典型假檢警詐騙手法，不必再理會對方來電，另一方面細心講解、列舉相關詐騙集團的案例，他在員警耐心的勸說下才恍然大悟，相信自己是遇到詐騙集團，感謝員警適時的解答疑惑，成功保住畢生的積蓄未遭詐騙。

警方表示，詐騙手法常利用一般民眾不清楚相關法律程序，加上詐騙集團假冒身分地位較為崇高之公務體系人員，如檢察官、警察局等人員，使民眾接獲到詐騙電話的當下，不自覺依照詐騙集團之指示一步一步落入陷阱，詐騙集團更會輔以假傳票、假法院文書或其他一般民眾不曾見過的假文件資料，使當事人產生信任及恐慌後，循序漸進得詐取當事人錢財。