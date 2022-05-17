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通緝犯騎「分期車」露餡 竄逃7公里 警逮人再送6張罰單

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄31歲黎姓男子去年涉公共危險罪，被橋頭地檢署發佈通緝，他因為先前遇警心虛棄車逃逸，被警方記下機車號牌，前天下午黎男再次碰到巡邏員警，警方攔查時他不僅加速逃逸，還棄車徒步落跑，幸經警方前後夾擊，竄逃7公里後，順利逮到他，解送至橋檢歸案。

警方表示，黎男日前見有員警處理車禍，立刻將機車停放路旁後快步離去，員警查詢機車資料，發現車主是一家機車行，研判為向該車行分期貸款購買，直覺棄車的騎士有問題，返所後提醒同仁巡邏時緊盯這輛可疑的機車。

15日下午，鼓山分局龍華派出所員警於中華一路巡邏時，再次發現這輛機車上路，趨前攔查時，黎姓騎士不但不理，還加速往楠梓方向逃逸。

雙方在高雄市街頭追逐7公里，黎一度連闖6個紅燈，眼見被警方包夾，最後黎棄車改徒步折返往反方向逃跑，雖然試圖甩開警方，但在員警的前後夾擊下，很快就被制伏。

警方調查，31歲的黎姓男子去年9月被橋檢發布通緝，當天剛從附近工地下班準備到楠梓區找朋友，沒想到因為日前心虛的動作，被警察記下使用「分期貸款」的機車車牌，持續在該路段埋伏盯哨而落網。

警方除將黎男解送歸案外，另當場開具6張闖紅燈的舉發單給黎男。

通緝 警察 車禍

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