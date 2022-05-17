台南資源回收場暗黑起火 逾600坪廠房全面燃燒

台南市柳營科技工業園區一間資源回收場，今凌晨不明原因突然起火，因廠區堆滿大批資源回收易燃物，火舌迅速延燒，廠區逾600坪全面燃燒，今凌晨1點許控制火勢，初步未發現人員受困，消防隊員漏夜與惡火搏鬥中，財物損失與起火原因待釐清。

台南市政府消防局119勤務中心是在今零時5分獲報，柳營科技工業園區工七路某資源回收場竄出火苗，現場大量濃煙竄出，柳營消防分隊趕往灌救，消防局持續增派新營、白河、下營、官田等消防分隊，陸續調派佳里、麻豆、善化、新化等消防分隊趕往，前後共有28輛各式消防車、52名消防隊員趕往灌救，今凌晨1時9分控制火勢。