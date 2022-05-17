竊盜通緝犯送看守所2天 送醫不治猝死家屬質疑死因
李姓40多歲男子因竊盜通緝14日被警方查獲，解送基隆地檢署歸案後送進基隆看守所，但昨天下午身體不適送醫，傍晚宣告不治。警方在偵訊時快篩陰性，初判和新冠肺炎應無關連，但有糖尿病史，家屬質疑死因，警方已報請檢方相驗調查，釐清是否和疾病有關，或是其他因素。
警方調查，李姓男子去年9月涉嫌破壞某餐廳進入行竊藥，店家報警逮人，警方依法送辦，基隆地方法院依毀壞窗戶竊盜罪，判有期徒刑3月，得易科罰金。李男因未繳納罰金，也未依規定時間報到，基隆地檢署發布通緝在案。
市警第四分局本月14日查獲，並解送基隆地檢署歸案，關押基隆看守所，昨天下午李男傳出身體不適送到部立基隆醫院急救後不治。據了解，李男有糖尿病病史，並要打胰島素，家屬質疑死因，警方已報請檢方相驗調查，釐清死因是和和疾病有關。
市警第四分局表示，14日查獲李男時有依規定先進行快篩，當時呈現陰性，且並無新冠肺炎相關症狀，目前初判和新冠肺炎應無關連，也無外力因素。
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