警專學生投訴長官說「怕確診就休學」 校方澄清非事實

新冠肺炎疫情延燒，警察專科學校有學生質疑校方未落實防疫，仍集體下餐廳，且照常上柔道、游泳課，口罩沾濕後保護力不足，長官卻說「怕確診就休學」。警專表示，疫情期間分流進餐廳，每天清消校內環境，建議學生多備妥口罩，沒有要學生「休學」。

警專指出，疫情升溫後已暫停升旗、大隊早點名等集會，用餐採分流制，一半在餐廳、一半在大隊，保持社交距離。對於維持在校上課，警專表示依中央流行疫情指揮中心規定辦理，建議學生上體技課可多備妥口罩，避免口罩沾濕。

一名警專學生投訴本報，指校方態度消極，沒公開確診狀況或足跡，但學生每節上課教室都不同，仍集體下餐廳或有其餘大型集會，柔道、游泳等體技課也照常上課，口罩沾濕後保護力不足，同學都很恐慌，擔心染疫。

他說，學生不斷匡列隔離又返校上課，近3周無限循環，許多同學住南部，要自行負擔往返交通費，若持續到學期結束，「一般人都難以負擔，更何況是學生！」不少同學質疑是否還有必要在校上課。

另外警專招生考試，校方不顧疫情嚴峻，已有多名師生確診，要求未確診或匡列的學生收假返校擔任監考人員，教室在考前及考後均未清消，平常也未對確診者的教室、寢室或餐廳清消，恐出現防疫破口。

他說，校方解釋是把學生留在學校，以好好準備特考，還有長官在升旗典禮說「怕確診就休學」，但學校累積200多名師生染疫，每周都增加10多人確診，人心惶惶。

警專說，考試後立即全校清消，每天落實教室、寢室、餐廳清消，針對無法返家居隔人員，學校備有隔離寢可使用，每月也發放學生生活津貼1萬6千元，至於「確診就休學」為學生在網路上言論，並非事實。

警專表示，若校內有人確診，採取較疫情中心指引更嚴謹做法，確診者居家照護10天、密切接觸者7天居家隔離，且對確診者的寢室及所屬教室立即清消。招生考試當天動員學生是歷年作法，以因應為數達6千名考生必要人力，負責支援學生均經事前篩檢陰性。