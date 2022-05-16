大學生打工第一天外送就遇劫 遭小貨車輾亡畫面曝光

新北市新店區今天發生死亡車禍，一名王姓男大生今天中午第一天替打工的便當店外送，騎車送餐至新店耕莘醫院後離開，回程不到1分鐘，疑因天雨路滑自摔，遭後方小貨車輾爆頭，送醫不治。稍早監視器畫面曝光，只見死者突然摔倒，下一秒貨車就輾過，完全反應不及。

警方調查，王姓男子（21歲）今天中午12點4分騎車行經新店區中正路時，因不明原因自摔、人車倒地，車道後方正好有一輛小貨車經過，駕駛徐姓男子（29歲）直接輾過，王男頭部、胸部多處受傷，血流滿地。

由於事發地位處新店耕莘醫院「精神科暨心理衛生中心」門口前的公車站牌，有民眾目睹立刻打119；救護人員趕抵，一邊CPR一邊送新店耕莘醫院搶救，傷者頭部嚴重受創，不幸於下午1點45分宣告不治。

警方初步調查，判定小貨車未注意前方路況釀禍，稍早監視器畫面曝光，只見雙方車速均不快，死者疑因天雨路滑摔車，下一秒小貨車右前輪就輾過他頭部，安全帽應聲掉落；經查，小貨車駕駛無酒測，警詢後被依過失致死罪嫌送辦。