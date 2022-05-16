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公寓4樓竄白煙消防馳援 驚見男子焦黑陳屍廁所

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市士林區一處公寓民宅，今天晚上6時許發生火警，消防人員進屋後發現，張姓男子身體焦黑，陳屍4樓屋內廁所，廁所門已燒熔，懷疑因在廁所內燒雜物釀禍，詳細起火原因尚待調查，全案將報請司法相驗釐清死因。

北市消防局今晚6點4分獲報，德行東路某巷的民宅4樓冒出白煙，隨即派人車救援，消防人員抵達現場，發現5層樓建築物的4樓竄出白煙，隨即布設水線，進屋後驚見廁所門已被燒熔，6點21分火勢控制、23分火勢撲滅，隨後在廁所發現一具焦屍；廁所內疑有燒雜物跡象，燃燒面積約1平方公尺，詳細起火原因待調查釐清。

警方稍早指出，死者為65歲張姓男子，獨居在4樓胞兄家，已通知家屬到場處理後事，全案將報請檢方司法相驗釐清死因。

北市士林區一處民宅今晚發生火警，男子身體焦黑陳屍廁所。記者蕭雅娟／翻攝
北市士林區一處民宅今晚發生火警，男子身體焦黑陳屍廁所。記者蕭雅娟／翻攝
北市士林區一處民宅今晚發生火警，男子身體焦黑陳屍廁所。記者蕭雅娟／翻攝
北市士林區一處民宅今晚發生火警，男子身體焦黑陳屍廁所。記者蕭雅娟／翻攝

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