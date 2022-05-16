公寓4樓竄白煙消防馳援 驚見男子焦黑陳屍廁所

台北市士林區一處公寓民宅，今天晚上6時許發生火警，消防人員進屋後發現，張姓男子身體焦黑，陳屍4樓屋內廁所，廁所門已燒熔，懷疑因在廁所內燒雜物釀禍，詳細起火原因尚待調查，全案將報請司法相驗釐清死因。

北市消防局今晚6點4分獲報，德行東路某巷的民宅4樓冒出白煙，隨即派人車救援，消防人員抵達現場，發現5層樓建築物的4樓竄出白煙，隨即布設水線，進屋後驚見廁所門已被燒熔，6點21分火勢控制、23分火勢撲滅，隨後在廁所發現一具焦屍；廁所內疑有燒雜物跡象，燃燒面積約1平方公尺，詳細起火原因待調查釐清。