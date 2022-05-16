快訊

桃園男身體不適送醫不治 死後驗出PCR陽性確診

「0+7」新制上路理賠金掰了？ 產險業者：沒隔離通知書不理賠

南投翠巒聯外道路大坍方 男駕車險遭活埋

中央社 / 南投縣16日電

南投縣仁愛鄉力行產業道路通往翠巒部落聯外道路今天下午大規模坍方，有男子駕車要通過時遭落石阻擋，下車查看就跑回車上倒車，隨即大量土石與樹木滑落，所幸男子未遭活埋。

水氣偏多，中央氣象局今天下午發布豪雨特報指出，花蓮縣、台中市、南投縣山區有局部大雨或豪雨發生機率，新竹縣、苗栗、台東（蘭嶼）、基隆北海岸地區及雲林、嘉義、高雄、北部山區也有局部大雨發生機率，連日降雨，山區請注意坍方、落石。

仁愛鄉「投89線」力行產業道路通往翠巒部落的產業道路今天下午發生大規模坍方，一名男子駕車行經，見路面有落石，下車往前步行抬頭查看，沒幾秒便趕緊跑回車上倒車，接著大量土石與樹木就從上邊坡滑落，還好男子注意到邊坡滑動且跑得快，才避免被活埋。

南投縣警察局仁愛分局表示，邊坡坍方地點位於翠巒部落聯外產業道路，非力行產業道路主線，坍方未造成人員傷亡，不過由於投89線指標15.8公里處翠巒路段也有坍方，目前居民進出須繞行南線農路，經梨山、大禹嶺、合歡山，雖繞遠路，但部落尚未成孤島。

警方指出，坍方點位於投89線指標13公里處下切往翠巒部落的聯外道路，已派員設置封鎖線，居民勿強行通過；另外，近期降雨，民眾請勿上山遊玩，且建議行駛由交通部公路總局養護的台14甲線、台8線，路況較佳，勿信導航行駛投89線力行產業道路。

南投 落石 豪雨

延伸閱讀

影／驚險！南投力行道路基大崩塌 居民倒車急逃

台灣哪個縣市最難玩？ 他點名「南投」但內行直指：隱藏版景點超多

南橫明霸克露橋鋼便橋今7點復通 管制區有落石排除中

苗栗縣道126線明德水庫落石阻路 交通持續中斷

相關新聞

首例！桃園6旬男排實名制快篩昏倒不治 嚇壞現場民眾

桃園市67歲吳姓男子昨天下午由女兒陪同，走路前往中壢區中山東路某藥局排隊購買快篩，感到身體不適，扶著牆緩緩坐下，未料突然...

影／驚險！南投力行道路基大崩塌 居民倒車急逃

南投縣仁愛鄉投89線13K處路基疑因大雨今天午後突崩塌坍方，行經民眾下車勘查路況，察覺有異，嚇得奔逃回車上，急忙倒車駛離...

影／連日降雨邊坡大樹突倒下 女騎士慘遭擊落當場摔車

新竹連日降雨出現災情，一名女騎士今天上午騎車行經新埔鎮文德路時，突然遇上邊坡大樹倒下，女騎士煞車不及當場慘遭擊落，對向來...

跟騷法下月上路 北市婦幼隊：即時核發書面告誡

跟蹤騷擾防制法下月1日施行，台北市婦幼警察隊今天邀警察大學警察政策研究所教授許福生，以視訊替官警教育訓練，講授書面告誡核...

她持撿來身分證逃亡一年 通緝身分因居家隔離被戳破

新北市施姓女子是毒品通緝犯，日前因違停遭巡邏員警盤查，她自知通緝在身，掏出「路上撿到」的身分證規避查緝，員警發現證件上的...

天雨路滑滿載魚貨快速道路翻車 雲林警方封路清理

一輛滿載魚貨的小貨車，今天下午行經61線快速道路雲林段時，疑因天雨路滑自撞護欄後失控翻覆，橫倒在外側車道，雖然貨物幸未散...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。