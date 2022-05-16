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她持撿來身分證逃亡一年 通緝身分因居家隔離被戳破
新北市施姓女子是毒品通緝犯，日前因違停遭巡邏員警盤查，她自知通緝在身，掏出「路上撿到」的身分證規避查緝，員警發現證件上的照片有異，又身分證上的人是「居家隔離對象」，問「為什麼被隔離還出來走？」施女均稱不清楚，最後戳破她謊報身分，依侵占遺失物罪嫌送辦，同時解送歸案。
警方調查，11日晚上10點半施女（33歲）跟黃姓男子（43歲）將機車違停在汐止區民權街、弘道街口的超商前，上前盤查發現2人神色慌張推託「我馬上走」，員警機警進一步盤查身分，發現黃男是強制採尿人口，而施女竟是「居家隔離對象」。
員警先將黃男帶回警車，同時問施女「為什麼隔離還在外面？隔離到什麼時候？」她均稱「蛤？不知道，應該時間到了吧」，同時不斷大聲咳嗽，試圖影響警方查緝。
警方感覺有異，瞪大眼看「照片跟本人明顯不符」，跟她周旋後，施女自知難逃法網坦承身分，才知道她是逃亡逾一年、未入獄執行的毒品通緝犯。
警方為求安全，對2人快篩幸均呈陰性，有趣的是，施女被拆穿謊冒身分後也不再咳嗽了。警方將2人帶回派出所，對黃男採尿，而施女則是依侵占遺失物罪嫌送辦，同時解送歸案。
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