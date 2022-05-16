破解保險黃牛五大話術 北市刑大用九天玄女梗宣導

台北市警局刑警大隊經濟組發揮創意，運用時下「九天玄女」梗，針對「保險黃牛」，特地製作「話術大破解懶人包」，包含黃牛常用五大話術，一一幫民眾破解，提醒民眾提高警覺。

「800英尺、500英尺，降肉、降肉！台北市聯合醫院收到」台北市警察局刑事警察大隊製作的「保險黃牛話術大破解」懶人包，針對黃牛常用五大話術，如果聽到有人熱心的提出願意協助保險理賠，且使用「申請給付很複雜，我有保險跟法律專業可以幫你申請」、「申請很難獲准，我有特殊管道馬上辦好」、「我跟某某醫生很熟，聽我的可以領到更多錢」等詐騙話術時，務必提高警覺。

經濟組長葉宣岑指出，現代人習慣幫自己、家人買「保險」，為可能發生的健康、意外、年邁狀況買個保障，但在申請理賠時，是否因不了解程序而困擾？若是遇上有人自稱合法顧問要幫忙代辦保險給付，且不斷強調辦理賠很麻煩，都可能是所謂的「保險黃牛」。

葉宣岑說，這些保險黃牛常出現在醫院，觀察到民眾保險理賠需求時，即以認識特殊管道等誇大的話術或假借政府部門義工的名義，來哄騙民眾簽下高額佣金契約，甚至會要求民眾配合偽裝病情以申請更多的保險金，用不實的文件申請給付，其實這已經涉及詐欺犯罪與偽造文書，民眾不可不慎。