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車停旭海人無音訊疑想不開 警消搜索終找到人

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導

屏東警方14日接獲民眾報案，有一可疑白色小客車停在旭海大草原產業道路，員警查看後聯繫車主都無回應，因車停在產業道路逾24小時車主仍未現身，昨天循線找到家屬發現車主疑有輕生念頭，傍晚6點多展開搜尋，今天上午8點多終於找到40多歲吳姓男車主，他因連日梅雨渾身濕透，身體虛弱但無大礙，已聯絡家屬帶回。

警方表示，恆春分局旭海派出所14日下午4點多獲報案，旭海草原產業道路有可疑車輛，所長林長裕率隊前往查看，未找到吳姓車子，多次聯繫也無音訊。隔天見車輛依然停在原處未移動，循線通知其家人才發現吳男疑有輕心意圖。

警消昨天傍晚入山搜尋但無所獲，今早8點多終於在旭海草原路段發現吳男，他赤足渾身濕透，情緒低落。員警帶其返所，提供飲水及熱食補充體力，家屬對於警方及時找到人，避免一場悲劇相當感謝。恆春分局分局長林明波呼籲民眾珍惜生命，不要因一時衝動而造成無法抹滅的遺憾。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

吳男意圖輕生，把車停在旭海大草原產業道路，警消聯手搜尋終於找到人。圖／讀者提供
吳男意圖輕生，把車停在旭海大草原產業道路，警消聯手搜尋終於找到人。圖／讀者提供
警消動員搜索，今早8點多找到吳男，他赤足渾身濕透，情緒低落。圖／讀者提供
警消動員搜索，今早8點多找到吳男，他赤足渾身濕透，情緒低落。圖／讀者提供

車主 恆春 屏東

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