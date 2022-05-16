跟騷法下月上路 嘉市警加強宣導

因應「跟蹤騷擾防制法」即將於今年6月1日上路，嘉義市警局婦幼隊針對各種違法行為態樣，拍攝跟騷行為常見的情境，藉由講故事方式擴大宣導效益，讓觀眾可以迅速了解跟蹤騷擾防制法的內容重點以及自身權益。

局長王文澤表示，新法實施後，跟蹤騷擾行為就是犯罪，屬於告訴乃論，民眾提告警方即依法移送，且不論提告與否，警方調查後認有犯罪嫌疑會開立書面告誡書、2年內違反書面告誡，被害人可向法院聲請保護令，警方或檢察官也可以依職權提出聲請，透過提高刑責、書面告誡以及保護令的機制，對於民眾的安全保障將更為周全。

市警局表示，新法上路，市警局透過增補家防官及婦幼隊人力，積極準備，對內加強教育員警，利用聯合勤教、勤前教育及常年訓練等時機強化員警教育訓練，已完成261場次、4318人次參訓並製作視覺化教材及電化教學影片，精進受理報案流程，並於市府治安會報進行專題報告，綿密網絡合作，另安排系列活動，透過網路、電台、電視及社區治安會議及校園多方宣導，於「市警局YouTube影音頻道」發表「不想見你」宣導影片、「市警局報嘉音Podcast」邀請嘉義地檢署主任檢察官謝雯璣暢談「跟蹤騷擾防制法」重點，婦幼隊隊長吳聖琪接受電台專訪，向民眾講解警方各項保護作為，以貼近民眾心情及口吻，解答民眾可能有的常見問題。