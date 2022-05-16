影／驚險！南投力行道路基大崩塌 居民倒車急逃

南投縣仁愛鄉投89線13K處路基疑因大雨今天午後突崩塌坍方，行經民眾下車勘查路況，察覺有異，嚇得奔逃回車上，急忙倒車駛離，不到10秒鐘，大量土石滾落而下，瞬間吞沒產業道路，民眾幸運逃過死劫，驚險瞬間也全被拍了下來。

投89線力行產業道路常因颱風豪雨坍方，號稱「全台最爛之路」，今又傳出道路崩塌災情，投89線約13K翠巒路段疑因連日降雨，導致路基鬆動，而有零星落石滑落掉到下方的產業道路，今午後突然大崩塌，還險些活埋居民。

林姓居民表示，今天下午1時許，他從開車從馬力光教會要回翠巒部落，行經投89線13K翠巒路段下方的產業道路時，因為看到路上有落石，就下車查看，未料，這一看發現山壁上方的土石開始崩落，嚇得他逃回車上，趕緊倒車逃命。

而林男的行車紀錄器也拍下他驚恐逃命的生死一瞬間，影片中，林男下車跑往道路落石處，邊跑邊往上方邊坡看，察覺上方土石坍方後，嚇得奔逃回車上，立刻倒車快速駛離，不到10秒鐘，大量土石滾落而下，瞬間吞沒路面，過程驚險。