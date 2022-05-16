聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／驚險！南投力行道路基大崩塌 居民倒車急逃
南投縣仁愛鄉投89線13K處路基疑因大雨今天午後突崩塌坍方，行經民眾下車勘查路況，察覺有異，嚇得奔逃回車上，急忙倒車駛離，不到10秒鐘，大量土石滾落而下，瞬間吞沒產業道路，民眾幸運逃過死劫，驚險瞬間也全被拍了下來。
投89線力行產業道路常因颱風豪雨坍方，號稱「全台最爛之路」，今又傳出道路崩塌災情，投89線約13K翠巒路段疑因連日降雨，導致路基鬆動，而有零星落石滑落掉到下方的產業道路，今午後突然大崩塌，還險些活埋居民。
林姓居民表示，今天下午1時許，他從開車從馬力光教會要回翠巒部落，行經投89線13K翠巒路段下方的產業道路時，因為看到路上有落石，就下車查看，未料，這一看發現山壁上方的土石開始崩落，嚇得他逃回車上，趕緊倒車逃命。
而林男的行車紀錄器也拍下他驚恐逃命的生死一瞬間，影片中，林男下車跑往道路落石處，邊跑邊往上方邊坡看，察覺上方土石坍方後，嚇得奔逃回車上，立刻倒車快速駛離，不到10秒鐘，大量土石滾落而下，瞬間吞沒路面，過程驚險。
警方表示，投89線13K處路基崩塌，導致該路段路面嚴重龜裂，下方產業道路則被土石給掩埋，已派員在現場拉起封鎖線；另15.8K處也有落石，而因山區降雨又有濃霧，暫無法搶修，投89線雙向交通暫時中斷，明天再視狀況再行搶通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言