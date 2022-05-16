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天雨路滑滿載魚貨快速道路翻車 雲林警方封路清理
一輛滿載魚貨的小貨車，今天下午行經61線快速道路雲林段時，疑因天雨路滑自撞護欄後失控翻覆，橫倒在外側車道，雖然貨物幸未散落，但汽油漏溢在車道上，所幸駕駛未受傷，北港分局緊急清理，約1小時後恢復正常通行。
北港警分局今天下午14點接獲報案，指台61快速公路248公里附近發生車輛自撞翻車事故，北港警方趕抵現場，車上人員已自行脫困並沒有受傷，只是油漬外漏影響交通，為免造成二次事故，警方立即封閉北上外側車道，完成拖吊作業，另通知公路總局水上工務段派員至現場，以木屑清除事故油漬，至15點12分排除事故，恢復全線通車。
經測黃姓駕駛未酒駕，警方也提醒連日雨天視線較差，請用路人行車時提高警覺、減速慢行，以維護安全。
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