天黑下雨沒看到？台中行人橫越道路遭車撞上身亡

近日受到梅雨鋒面影響，各地都有雨勢，台中市王姓男子在今天凌晨開車行經南區時，疑因天雨加上天色昏暗，沒有注意到疑橫越道路的陳姓男子，當場將陳男撞倒在地，陳因頭部受創，送醫急救後仍不治，警方將王依過失致死罪送辦，並由交大事故組釐清肇事原因。

經查，王姓男子（59歲）從事機電相關工作，今天凌晨1時許，駕駛轎車行經南區五權南路、五權南一路時，撞上疑似橫越道路的陳姓男子（56歲），王車的右側車頭撞上陳而凹陷毀損，陳被撞倒在地頭部受創，經送往大里仁愛醫院急救後仍不治。

王男經酒側無酒精濃度，辯稱「沒看到，撞上才知道有人」。全案經警方調閱周邊路口監視器後，發現陳疑有橫越道路狀況，而王男則是未注意車前狀況，加上天雨、天黑影響視線，詳細的肇事原因，有待交大事故組釐清，全案依過失致死罪送辦。