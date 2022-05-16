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台南警消聯手破門奪刀 英勇救回男子一命

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市40歲陳姓男子本月14日在住家與前妻因感情問題談判，陳突然情緒失控，手持生魚片刀將自己反鎖房內。陳前妻報警後，台南市警六分局員警、消防分隊員到場破門，警員嚴士傑空手奪下白刃，右手掌受輕傷，並將陳送醫，即時挽回寶貴性命。

鹽埕派出所警員嚴士傑、藍志鵬，本月14日晚上9點多巡邏時經勤指中心通報，南區有男子持刀欲輕生，警方接獲報案後到場了解。

報案女子告訴警方，她因感情問題和陳姓前夫談判，過程中陳因飲酒、情緒失控，忽然衝去拿了生魚片刀後自行反鎖房內，怕有生命危險報警。

員警發現陳將自己反鎖房內，在門口苦口婆心勸導他開門未成後，請陳前妻撥打視訊電話了解房內情形，發現陳持刀作勢自殘，情況危急。

眾人決定破門搶救，藍志鵬進入後先以辣椒水控制陳嚴士傑空手奪下陳手中生魚片刀，警消聯合之下，將情緒不穩陳管束後送往醫院救治，警方後續也將通報台南市政府衛生局對陳接續關懷。

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台南市警六分局鹽埕派出所警員嚴士傑（右）、藍志鵬（左），制止男子持刀欲輕生。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六分局鹽埕派出所警員嚴士傑（右）、藍志鵬（左），制止男子持刀欲輕生。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六分局鹽埕派出所警員嚴士傑，為了救人，空手奪下陳姓男子生魚片刀，右手掌受傷。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六分局鹽埕派出所警員嚴士傑，為了救人，空手奪下陳姓男子生魚片刀，右手掌受傷。記者黃宣翰／翻攝

台南 生魚片 衛生局

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