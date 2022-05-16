快訊

醫稱「化痰藥」可減少4成死亡率遭瘋搶 羅一鈞這樣說

扯鈴結合紙飛機 台灣代表奪世界大賽亞軍創紀錄

男大生送便當給醫護 回程「醫院前」自摔...遭輾爆頭亡

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市新店區天主教耕莘醫院前發生死亡車禍，一名男大生今天中午打工便當至耕莘醫院給醫護，回程因不明原因，竟在醫院前自摔倒地，不到一秒後，遭後方小貨車輾壓爆頭，現場大面積出血，當場失去呼吸心跳，送醫搶救逾90分鐘宣告不治。

警方調查，死者王姓男子（21歲）是世新大學企管系在校生，今天沒課至新店某便當店打工，騎車送中餐至新店耕莘醫院給醫護人員，中午12點4分送完餐準備回程，行經中正路362之1號時，疑因天雨路滑，不慎向左側滑倒、人車倒地。

當時一輛小貨車正好經過，因煞車不及、右前輪直接輾過王姓男大生頭部，徐姓駕駛（29歲）緊急煞車下車查看，發現對方頭部嚴重變形，立刻報警，低聲嘆「我發現都嚇死了」。

救護人員趕抵，緊急將「門口前」的傷者送新店耕莘醫院搶救，院方積極救治，仍回天乏術，於下午1點45分宣告不治。

警方初步調閱監視器影像，發現雙方車速均不快，對「男大生為何自摔」感到不解，懷疑是因天雨路滑釀禍。後續依規定酒測，均無酒駕情事，警詢後將依過失致死罪嫌，將小貨車駕駛函送法辦。

新北市新店耕莘醫院前今天發生死亡車禍，一名男大生送便當給醫院後，疑天雨路滑自摔，遭小貨車輾過，當場失去呼吸心跳，送醫亡。記者翁至成／翻攝
新北市新店耕莘醫院前今天發生死亡車禍，一名男大生送便當給醫院後，疑天雨路滑自摔，遭小貨車輾過，當場失去呼吸心跳，送醫亡。記者翁至成／翻攝
新北市新店耕莘醫院前今天發生死亡車禍，一名男大生送便當給醫院後，疑天雨路滑自摔，遭小貨車輾過，當場失去呼吸心跳，送醫亡。記者翁至成／翻攝
新北市新店耕莘醫院前今天發生死亡車禍，一名男大生送便當給醫院後，疑天雨路滑自摔，遭小貨車輾過，當場失去呼吸心跳，送醫亡。記者翁至成／翻攝
新北市新店耕莘醫院前今天發生死亡車禍，一名男大生送便當給醫院後，疑天雨路滑自摔，遭小貨車輾過，當場失去呼吸心跳，送醫亡。記者翁至成／翻攝
新北市新店耕莘醫院前今天發生死亡車禍，一名男大生送便當給醫院後，疑天雨路滑自摔，遭小貨車輾過，當場失去呼吸心跳，送醫亡。記者翁至成／翻攝
新北市新店耕莘醫院前今天發生死亡車禍，一名男大生送便當給醫院後，疑天雨路滑自摔，遭小貨車輾過，當場失去呼吸心跳，送醫亡。記者翁至成／翻攝
新北市新店耕莘醫院前今天發生死亡車禍，一名男大生送便當給醫院後，疑天雨路滑自摔，遭小貨車輾過，當場失去呼吸心跳，送醫亡。記者翁至成／翻攝

打工 便當

延伸閱讀

天雨路滑新店耕莘醫院前自摔 大學生摔車遭貨車輾爆頭

新店碧潭老嫗不明原因落水亡 目擊者：她自己走入水中

40分鐘搞定！新店「和美山」水岸步道飽覽碧潭美景　親子新手輕鬆登頂

二歲童染疫身亡 立委：中央沉溺在漂亮的空床率數字

相關新聞

影／連日降雨邊坡大樹突倒下 女騎士慘遭擊落當場摔車

新竹連日降雨出現災情，一名女騎士今天上午騎車行經新埔鎮文德路時，突然遇上邊坡大樹倒下，女騎士煞車不及當場慘遭擊落，對向來...

跟騷法下月上路 北市婦幼隊：從嚴核發書面告誡

跟蹤騷擾防制法下月1日施行，台北市婦幼警察隊今天邀警察大學警察政策研究所教授許福生，以視訊替官警教育訓練，講授書面告誡核...

新加坡人被騙千萬 台灣檢警破詐騙集團扣瑪莎拉蒂

台灣檢警與新加坡警方去年11月破獲台灣與中國詐騙集團成員詐騙6名新加坡華人高達1500多萬元，彰化地檢署最近將詐騙成員謝...

天雨路滑新店耕莘醫院前自摔 大學生摔車遭貨車輾爆頭

新北市新店區天主教耕莘醫院前今天發生嚴重車禍，一名男大生今天中午12點10分騎車行經醫院前中正路，由於前方機車突然停下，...

男大生送便當給醫護 回程「醫院前」自摔...遭輾爆頭亡

新北市新店區天主教耕莘醫院前發生死亡車禍，一名男大生今天中午打工送便當至耕莘醫院給醫護，回程因不明原因，竟在醫院前自摔倒...

台南市開基玉皇宮回饋鄉里 捐贈消防災情勘查車

台南市北區開基玉皇宮為回饋鄉里，今天下午2點捐贈台南市消防局第六大隊所屬安南分隊1輛災情勘查車，廟方並額外加碼捐贈1艘橡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。