男大生送便當給醫護 回程「醫院前」自摔...遭輾爆頭亡
新北市新店區天主教耕莘醫院前發生死亡車禍，一名男大生今天中午打工送便當至耕莘醫院給醫護，回程因不明原因，竟在醫院前自摔倒地，不到一秒後，遭後方小貨車輾壓爆頭，現場大面積出血，當場失去呼吸心跳，送醫搶救逾90分鐘宣告不治。
警方調查，死者王姓男子（21歲）是世新大學企管系在校生，今天沒課至新店某便當店打工，騎車送中餐至新店耕莘醫院給醫護人員，中午12點4分送完餐準備回程，行經中正路362之1號時，疑因天雨路滑，不慎向左側滑倒、人車倒地。
當時一輛小貨車正好經過，因煞車不及、右前輪直接輾過王姓男大生頭部，徐姓駕駛（29歲）緊急煞車下車查看，發現對方頭部嚴重變形，立刻報警，低聲嘆「我發現都嚇死了」。
救護人員趕抵，緊急將「門口前」的傷者送新店耕莘醫院搶救，院方積極救治，仍回天乏術，於下午1點45分宣告不治。
警方初步調閱監視器影像，發現雙方車速均不快，對「男大生為何自摔」感到不解，懷疑是因天雨路滑釀禍。後續依規定酒測，均無酒駕情事，警詢後將依過失致死罪嫌，將小貨車駕駛函送法辦。
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