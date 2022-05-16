跟騷法下月上路 北市婦幼隊：從嚴核發書面告誡

跟蹤騷擾防制法下月1日施行，台北市婦幼警察隊今天邀警察大學警察政策研究所教授許福生，以視訊替官警教育訓練，講授書面告誡核發審查重點，跟騷行為要件為反覆或持續性，與性或性別有關，使人心生畏怖而足以影響日常生活。

北市婦幼隊說，被跟騷應保持冷靜，紀錄被跟騷的時間、地點或保留網路對話，提供相關資料報案，警方會從嚴核發書面告誡。

北市警察局已舉辦130場教育訓練，製作線上學習教材，今天召訓各分局副分局長、防治組、偵查隊長及派出所正、副所長，說明跟騷法上路後執行差異，希望施行初期建立一致性法律見解，避免要件認定差異。