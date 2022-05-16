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影／連日降雨邊坡大樹突倒下 女騎士慘遭擊落當場摔車

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹連日降雨出現災情，一名女騎士今天上午騎車行經新埔鎮文德路時，突然遇上邊坡大樹倒下，女騎士煞車不及當場慘遭擊落，對向來車拍下驚險瞬間不斷驚呼，急忙報警將女騎士送醫，所幸經包紮顫無大礙。

據了解，這起意外發生在上午10時許，當時張姓女騎士正騎乘機車要從新埔往芎林，卻在文德路一段時，被飛來橫禍擋道，一棵大樹疑似不堪連日降雨突然倒下，女騎士閃避不及當場撞上，被樹幹直接將她從機車上掃下。

意外瞬間都被對向車輛行車記錄器拍下，女騎士被掃下後直接飛出去，機車也向前滑行，嚇得對向駕駛驚呼，只見女騎士躺在地上，還稍微掙扎想爬起身。

所幸因當時現場正下著雨，女騎士也著全身雨衣，雖然手腳有擦挫傷，但並無造成其他嚴重擦傷，但救護車到場後擔心她有腦震盪或內出血，仍由救護車送往醫院急救，經檢查包紮沒有大礙。

新埔警分局指出，樹木倒塌一度造成文德路交通中斷，經新埔派出所員警到場協助交通疏導，以及熱心里長支援電鋸將樹木鋸斷分節，才在半小時後恢復單側車道輪流放行，中午12點30分由清潔隊完全清除障礙物，才恢復雙向通車。

女騎士慘遭倒塌大樹擊落摔車，手腳擦傷被送往醫院包紮。記者巫鴻瑋／翻攝
女騎士慘遭倒塌大樹擊落摔車，手腳擦傷被送往醫院包紮。記者巫鴻瑋／翻攝

救護車 行車記錄器 新竹

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