新加坡人被騙千萬 台灣檢警破詐騙集團扣瑪莎拉蒂

台灣檢警與新加坡警方去年11月破獲台灣與中國詐騙集團成員詐騙6名新加坡華人高達1500多萬元，彰化地檢署最近將詐騙成員謝東昆夫妻2人起訴，新加坡上周還有電視台媒體到彰化地檢署拍攝台灣檢警查緝詐騙案的心得，大讚台灣檢警好厲害。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成、檢察官姚玎霖最近接受新加坡亞洲新聞台專訪談去年底台灣檢警與新加坡警方聯手破獲的詐騙案，由於當時檢警精確鎖定嫌犯謝東昆，還成功查扣謝嫌所有的瑪莎拉蒂名車，甚至在其彰化住處發現謝嫌去看台中七期豪宅已簽了2800萬元買房契約書。

葉建成說，當時新加坡警方接獲新加坡人被騙，並測得詐騙機房IP來自台灣，即與我國警政署刑事警察局駐新加坡連絡官聯繫，再由彰化地檢署檢察官指揮刑事警察局國際科、苗栗刑警大隊一起破獲該犯罪集團，當時查獲集團成員十幾人，近日彰檢已將謝東昆、洪婉玲夫婦起訴。

檢方調查，謝東昆(35歲，彰化市人)在犯罪集團中擔任機房話務人員，與集團內多名成員從去年6月到9月至少對6名新加坡華人詐騙，他們冒充新加坡警察機關、新加坡衛生部、上海公安，用大家耳熟能詳的方式詐騙，騙稱被害人名下帳戶涉及跨國詐騙案，上海已有幾名罪犯被捕，需凍結其帳戶，稱公安會先在帳戶先存入一筆錢供調查使用，所以要被害人先說出密碼，調查期間不可查看帳戶內餘額等說詞，再把錢轉出。

詐騙集團甚至要被害人依其指示賣掉其帳戶內投資的股票，將定存領出等，再新設網銀帳戶並告知其密碼，還教被害人，如果銀行問轉帳原因，需說是要借貸出去。

甚至成員中還有中國人直接在新加坡到被害人家中「教學」開網路銀行，及教被害人如何安裝WHATSAPP CHAT網路通訊軟體以便連絡。

甚至利用疫情，假裝是新加坡衛生部人員，騙被害人有傳播新冠肺炎之虞，必須隔離，還指被害人涉及洗錢詐騙，讓被害人心生恐慌。