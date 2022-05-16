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台南市開基玉皇宮回饋鄉里 捐贈消防災情勘查車
台南市北區開基玉皇宮為回饋鄉里，今天下午2點捐贈台南市消防局第六大隊所屬安南分隊1輛災情勘查車，廟方並額外加碼捐贈1艘橡皮艇，利於消防人員水上救援。
捐贈儀式今天下午2點在開基玉皇宮舉行，由開基玉皇宮主委涂大松代表廟方捐贈，並由台南市長黃偉哲代表接受並頒發感謝獎牌。
廟方今天捐贈災情勘查車1輛，以及橡皮艇一艘，合計捐贈價值約170萬元。這輛災情勘查車配置4輪傳動功能，足以應付不良地形，縮短救災人力、器材到達現場時間，有效執行各種災害搶救、災情勘查回報、狹小巷道搶救功用。
黃偉哲表示，今年開基玉皇宮截至目前計捐贈公私立機構金額已逾650萬元以上，2005年起陸續捐贈消防局6輛水箱消防車、消防破壞器材1批，近年來陸續捐贈合計6萬顆住警器，嘉惠市民大眾，希望此舉能喚起社會人士公益善舉。
消防局局長李明峯說，安南區有很多早期形成的狹小巷弄或既成道路，大型消防車輛不易通過，為了讓消防弟兄可以儘速抵達救災現場，感謝開基玉皇宮捐贈災情勘查車，供消防局安南分隊於救災使用。
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