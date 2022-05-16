影／免費領飆股先買虛擬幣？婦誤信投資詐騙險匯30萬
台中市六旬劉姓婦人在瀏覽網路時，遇到歹徒傳訊詢問投資股票，歹徒佯稱可免費幫忙領「飆股」不過要求劉婦得先匯款30萬元購買虛擬幣，劉女到銀行匯款時，因行員機警發現，通知警方到場阻詐，才保住劉婦血汗錢。
第一警分局民權所警員江孟修、葉佳宜9日上午10時許，接獲台灣大道一家銀行行員通報，劉姓婦人（64歲）疑中了詐騙集團投資詐騙的陷阱，要匯款30萬元。
劉婦向警方透露，近日透過手機瀏覽臉書時，認識一名陌生的網友，對方在LINE通訊軟體加入好友後，詢問「是否要投資股票」、「免費幫忙領取飆股」，但飆股還沒領到，對方就要她投資虛擬貨幣，要求匯款到指定帳戶內，才能幫忙投資賺錢，她才會到銀行匯款。
警方一聽描述就知道劉中了陷阱，開始向劉女分享近期許多匯款投資遭詐騙的案例，提醒劉女千萬不要將錢匯入來路不明的銀行帳號，以免血汗錢不保，劉女經過警方解說後，才恍然大悟，原來差點中計。
銀行行員表示，民權所員警平時都會定期到公司宣導類似案例，提醒行員與民眾接觸時察覺有異時，應當機警的進行「關懷提問」，此次劉女情況就是很典型的「假投資真詐財」手法，因此該行員立即通報警方到場，在與警方合作下順利阻詐。
第一警分局呼籲，近年投資詐騙案件層出不窮，民眾切勿隨意加入陌生的LINE好友及群組，避免提供個人資料、帳戶或金融卡給陌生人，或匯款、轉帳至來路不明的帳戶，在遇到可疑的狀況時，可撥打165、110專線確認，避免遭詐騙集團所騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言