影／免費領飆股先買虛擬幣？婦誤信投資詐騙險匯30萬

台中市六旬劉姓婦人在瀏覽網路時，遇到歹徒傳訊詢問投資股票，歹徒佯稱可免費幫忙領「飆股」不過要求劉婦得先匯款30萬元購買虛擬幣，劉女到銀行匯款時，因行員機警發現，通知警方到場阻詐，才保住劉婦血汗錢。

第一警分局民權所警員江孟修、葉佳宜9日上午10時許，接獲台灣大道一家銀行行員通報，劉姓婦人（64歲）疑中了詐騙集團投資詐騙的陷阱，要匯款30萬元。

劉婦向警方透露，近日透過手機瀏覽臉書時，認識一名陌生的網友，對方在LINE通訊軟體加入好友後，詢問「是否要投資股票」、「免費幫忙領取飆股」，但飆股還沒領到，對方就要她投資虛擬貨幣，要求匯款到指定帳戶內，才能幫忙投資賺錢，她才會到銀行匯款。

警方一聽描述就知道劉中了陷阱，開始向劉女分享近期許多匯款投資遭詐騙的案例，提醒劉女千萬不要將錢匯入來路不明的銀行帳號，以免血汗錢不保，劉女經過警方解說後，才恍然大悟，原來差點中計。

銀行行員表示，民權所員警平時都會定期到公司宣導類似案例，提醒行員與民眾接觸時察覺有異時，應當機警的進行「關懷提問」，此次劉女情況就是很典型的「假投資真詐財」手法，因此該行員立即通報警方到場，在與警方合作下順利阻詐。