六旬婦人忘了回家路 暖警2小時後協助返家
家住台南市南區65歲張姓婦人，昨天清晨7點多外出運動後，走到中西區金華路與府前路口迷路，經熱心路人發現報警處理，市警二分局中正派出所員警先將她帶回派出所休息並提供礦泉水供飲用，後續查出他身分及住處，2個小時後連絡上張兒子到派出所將她載回家。
中正派出所警員張至綱、邱黃秉義、盧季武，昨天上午9點多接獲民眾通報，位於中西區金華路與府前路口，有一位迷失老婦人在路口徘徊需要警方協助，員警到場時趕緊關心詢問老婦身體狀況，對談過程中發現老婦有失智症狀，員警擔心老婦獨自在外發生意外，先將老婦帶回派出所休息並提供礦泉水供其飲用，後續查證其身分。
由於老婦人說話沒有邏輯，且不斷重複，無法表達詳細資料，僅能說出姓名。警方經過系統比對查出為住在南區的張姓婦人(65歲)，員警連絡張婦兒子到派出所將老婦載返家。
張子向警方表示，他平時都會陪同母親外出運動，當天母親卻獨自先行出門，好險有警方熱心幫忙，讓母親能夠平安順利返家。
台南市警二分局提醒，民眾家中如有年邁或有失智長輩，平時可在衣服或隨身物品上留下聯絡資料，也可申請自願捺印指紋、愛心手環等服務；民眾若在路上發現老人家有神情緊張、疲憊，或是長時間徘徊在同一個地方的狀況，請立即撥打110電話報警，警方會盡全力幫助迷途長者平安返家團圓。
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