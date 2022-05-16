新店碧潭老嫗不明原因落水亡 目擊者：她自己走入水中

新北市新店區碧潭東岸今天中午發生落水意外，一名高齡婦人因不明原因落入碧潭內，民眾見狀「有人掉下水了」立刻報警，但救起時已無呼吸心跳。

消防隊上午11點53分獲報趕抵，由於落水距離不遠，便跳下水游泳救人，5分鐘內順利將婦人救上岸，不幸她已經沒了呼吸心跳。

救護人員一邊搶救，一邊送醫，到院救治半小時仍回天乏術；警方封鎖現場採證，初步調查沒有外力介入，由於現場並未留有遺書，又沒有婦人相關物品，待警方釐清她身分後，將聯繫死者家屬，後續依程序報請檢察官相驗。

據悉，附近目擊民眾表示，婦人是自行走入水中，接著就撲通一聲，發生憾事。

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