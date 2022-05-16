苗栗疑水漂效應失控 轎車180度轉向側躺電線桿人無大礙

一輛轎車今天上午在苗栗市至公路柑園路段，疑因水漂效應失控，車子撞上路邊電線桿，車子180度轉向側躺在電線桿，駕駛無大礙，肇事原因由警方進一步調查中。

苗栗地區連日來梅雨鋒面帶來雨勢不斷，一輛轎車今天上午10點半左右在苗栗市至公路柑園路段發生事故，警方據報到場處理，轎車駕駛已自行爬出車外，他告訴警方，車子開過路面積水後突然失控，撞上路旁的電線桿，他頸部不舒服，並沒有大礙。

警方提醒用路人，梅雨期間路面常有積水，車輛經過時，輪胎和地面間形成一層水膜，使得輪胎無法接觸地面，可能因此失去抓地力，發生水漂效應，因此雨天上路要特別當心。