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苗栗疑水漂效應失控 轎車180度轉向側躺電線桿人無大礙
一輛轎車今天上午在苗栗市至公路柑園路段，疑因水漂效應失控，車子撞上路邊電線桿，車子180度轉向側躺在電線桿，駕駛無大礙，肇事原因由警方進一步調查中。
苗栗地區連日來梅雨鋒面帶來雨勢不斷，一輛轎車今天上午10點半左右在苗栗市至公路柑園路段發生事故，警方據報到場處理，轎車駕駛已自行爬出車外，他告訴警方，車子開過路面積水後突然失控，撞上路旁的電線桿，他頸部不舒服，並沒有大礙。
警方提醒用路人，梅雨期間路面常有積水，車輛經過時，輪胎和地面間形成一層水膜，使得輪胎無法接觸地面，可能因此失去抓地力，發生水漂效應，因此雨天上路要特別當心。
開車上路前最好要注意胎壓及胎紋是否足夠，盡量避開積水路段，注意減速慢行，許多車輛都有循跡防滑系統保持開啟，如果發生水漂時，千萬不要急踩煞車或大角度操作方向盤，緊握方向盤穩住車輛，鬆油門，以免造成失控。
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