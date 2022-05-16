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西門町2男遭5惡煞持刀襲擊 逃跑路邊求助警

聯合報 / 記者邱奕能／台北即時報導

北市一名邱姓男子與友人曾姓男子，昨晚到西門町峨眉停車場要開車離去，途中邱男2人遭遇以梁姓男子為首的5名惡煞持刀襲擊，曾男逃跑時遇到正在路檢的警方求救，當快打警力回到現場，將邱男送醫，至於梁等人已鳥獸散，警方在3小時內火速逮捕梁男，以殺人未遂罪嫌送辦。

警方調查，邱男（25歲）、曾男（28歲）昨晚10點多要從西門町的峨眉停車場4樓開車離去時，埋伏在一旁的梁男等5名男子突然手持西瓜刀現身，不斷朝邱男、曾男身上毆打。

過程中，手臂、背部負傷的曾男丟下邱男，趁亂開車逃跑，幸好不久後就遇上在路檢的警方，隨即上前求助。萬華分局快打警力重回現場時，梁男等人已經逃逸，現場僅剩下四肢受傷的邱男，幸好送醫後都無大礙。

警方後續追查，發現梁男等5人，在邱男、曾男回停車場前就事先在內埋伏，警方以追人，3小時內，在新北市逮到犯案的梁男5人。

邱男、曾男稱與梁等人不熟識，但梁男則稱女友曾與邱男交往，2人分手後邱還不停糾纏女友。警詢後依殺人未遂罪嫌送辦。

邱男與曾男2人昨晚在西門町的挺車場遇襲。記者邱奕能／翻攝
邱男與曾男2人昨晚在西門町的挺車場遇襲。記者邱奕能／翻攝

停車場 西門町

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