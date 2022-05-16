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女兒居家檢疫找不回迷途老父 副所長神記憶找到人
桃園市大園區一名86歲老翁昨下午獨自外出散步，遲未返家，同住女兒發現後十分著急，但因自己正在居家檢疫期間、無法自行外出尋人，便透過里長向警方報案；員警根據特徵回想起老翁行蹤，很快在路邊找到人，將他平安護送返家。
大園警分局指出，埔心派出所副所長李茂青、警員林立偉昨天14時許執行巡邏勤務時接獲埔心里長李游彩雲報案，稱有一名失智老翁從家中偷跑出門，身穿灰衣、黑褲，家屬非常擔心安危，請警方幫忙協尋。
李茂青聽聞報案內容後，想起剛才巡邏經過埔心郵局附近時，疑似看到一名穿著相仿老翁，且他獨自站在路旁，趕緊前往查看，果然發現老翁仍在原地徘徊，隨即上前關心。
老翁面對提問住址、年紀均無法回答，僅能勉強說出名字，經員警與報案人聯繫，確認他就是失聯的86歲李姓老翁，隨即將他護送返家。
李女見父親平安無事，終於鬆一口氣，表示自己正在居家檢疫期間，無法外出尋人，才會向里長及警方求助，非常感謝員警的熱心幫忙。
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