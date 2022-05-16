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處理台88車禍 屏東警車遭撞
鋒面來襲，屏東清晨下起間歇性雨勢，今上午8點10分，屏東警分局員警在萬丹鄉台88快速道路西向14.9公里處理兩車交通事故，在等待拖吊車時，警車遭同向汽車追撞，員警當時沒有在車上，幸無人受傷，雙方酒測值皆為零，肇事原因警方釐清調查。
屏東警分局指出，今清晨7點多接獲台88快速道路西向14.9公里處理車禍碰撞，警方處理車禍時，有在現場後方開啟巡邏車警示燈與擺放交通錐警戒，警方出動兩車兩人，當時派出所車在後方警戒，車禍處理尾聲，再等待拖吊車來時，警車突遭後方同向汽車駕駛42歲利姓男子追撞，好在員警當時沒有在車上，現場無人受傷。
車禍發生後，警方車尾遭撞毀，利姓男子駕駛白車則是車頭全毀，詳細肇事原因仍待警方釐清。
警方提醒，用路人如有行經交通事故現場，請減速行駛以策安全。
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